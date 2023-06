1. Adel Meddah, de Paliseul à Sainte-Cécile.

2. Aurélien Douret, de Messancy à Ethe B.

3. David Loits, de Perle à Florenville B.

4. Jordan Boulanger, de Florenville à Sainte-Cécile.

5. Alexandre Bontez, d’Orgeo A à Bouillon B.

6. Gelius Lassource, de Muno à Florenville B.

7. Recep Turk, de Paliseul à Sainte-Cécile.

8. Fabio Zanchetta, de Saint-Mard B à Ethe B.

9. Sébastien Grande, retour à la compétition avec Muno.

10. Donovan Jacques, de Rossignol à Etalle.

BOUILLON B

Arrivées

Alexandre Bontez (Orgeo), Valentin Ritzinger (AS Villes/Lumes, F), Yanis Zoughbi (Charleville, F), Bamba N’Vafing (FC Forest), Maxime Godart (Libin)

Départ

Gauthier Lamotte (Libramont)

Entraîneur: Jordan Derivière (2e saison).

ETALLE

Arrivées

Baptiste Olimar (Vance), Damien Hanck (Saint-Léger), Nicolas Fabry (Saint-Léger), Simon Peiffer (Saint-Léger), Johan Habay (Saint-Léger), Adrien Minsart (Sainte-Marie), Victor Minsart (Sainte-Marie), Loic Lefèvre (Sainte-Marie), Jimmy Karremans (Perlé, G-D), Donovan Jacques (Rossignol), Boris Hilbert (Halanzy)

Départs

Hugo Nougarede (Jamoigne), Arthur Lavaux (Jamoigne)

Entraîneur: Fabrice Klein (1re saison).

LES BULLES

Arrivées

Brian Dastroy (Habay-la-Vielle), Maxence Hella (Stenay), Jules Gillet (Jamoigne), Thomas Niclot (Muno), Florian Remy (Sainte-Marie/Semois)

Départs

Bryan Beguin (Freylange), Denis Geoffrey (Muno), Rodolphe Gillet (arrêt), Romain Blaise (Marbehan), Théo Togh (Jamoigne), Anthony Huet (Villers-devant-Orval), Antonin Jacquemin (Villers-dvt-Orval) Loris Biver (Villers-dvt-Orval), Mathieu Genin (Sainte-Cécile), Jonathan Compère (?), Alexis Legrand (Sainte-Cécile), Jordan Delizée (Paliseul), Remy Collignon (Châtillon), Julien Duchateau (équipe réserve), Ugo Debarle (Florenville)

Entraîneur: Dylan Keyngnaert (1re saison).

ETHE B

Arrivées

Aurélien Douret (Messancy), Maxime Nicolas (équipe A), Benjamin Noël (équipe A), Anthony Marchal (Châtillon), Theo Devaux (Saint-Mard), Marvin Craye (Saint-Mard), Fabio Zanchetta (Saint-Mard), Ugo Van de Woestyne (Saint-Léger)

Départs

Elio ughi (Gérouville), Benjamin Schoore (arrêt), Adrien Reuter (arrêt), Mathieu Goosse (?)

E ntraîneur: Steve Gustin (1re saison).

FLORENVILLE B

Arrivées

David Loits (Perlé, G-D), Gelius Lassource (Muno), Loïc Giltaire (Muno), Luca Pirson (Muno), Thomas Jeanjean (Muno), Ugo Debarle (Les Bulles)

Départs

Nicolas Pierre (arrêt), Thibaut Fosty (Villers-dvt-Orval), Corentin Tignée (Villers-dvt-Orval)

Entraîneur: Ludovic Sosnowski (2e saison).

GÉROUVILLE

Arrivées

Martin Roynet (Saint-Mard), Antoine Djennane (Saint-Mard), Elio Ughi (Ethe), Thomas Hensmans (Meix-dvt-Virton), Benjamin Tignée (Meix-dvt-Virton), Kenny Liégeois (Meix-dvt-Virton).

Départs

Théo Lion (Assenois), Cyril Walkiers (?)

Entraîneur: Melvin Veriter (2e saison).

MARBEHAN

Arrivées

Quentin Gion (Olympic Namur), Romain Blaise (Les Bulles), Jordan Bury (Mouzon), Julio Sanchez (reprise)

Départs

Néant

Entraîneur: Philippe Lefevre (4e saison).

MUNO

Arrivées

Michael Petit (Douzy, F), Geoffrey Denis (Les Bulles), Sandiakou Camara (Charleville, F), Emmanuel Tribut (reprise), Rémy Mebarky (reprise), Giovanni Librici (reprise), Sébastien Grande (reprise), Giovanni Librici (Sprimont B)

Départs

Abdelkader Lahlou (arrêt), Thomas Jeanjean (Florenville), Gelius Lassource (Florenville), Lucas Pirson (Florenville), Loïc Giltaire (Florenville), Lauric Spellier (Sainte-Cécile), Thomas Niclot (Les Bulles)

Entraîneur: Julien Salpetier (2e saison).

ROSSIGNOL

Arrivées

Clément Renauld (Tintifontaine), Sacha Roland (Tintifontaine), Noa Adam (Florenville), Alexy Guebs (Florenville), Mattéo Herman (Les Bulles), Quentin Brahy (Les Bulles), Florian Rousseaux (Saint-Mard), Zradvsko Ostoijc (Marbehan)

Départs

Tholl Aymerick (arrêt), Lambert Amaury (Freylange)

Entraîneur: Mario Goffin (1re saison).

SAINTE-CÉCILE

Arrivées

Lauric Spellier (Muno), Adel Meddah (Paliseul), Recep Turk (Paliseul), Alexis Legrand (Les Bulles), Adrien Nardone (France), Théo Vanhagendoren (Florenville), Jordan Boulanger (Florenville)

Départs

Teddy Tymanyk (Bouillon), Jason Chauffour (Bouillon), Logan Watelet (France)

Entraîneur: Hubert Plonquet (1re saison).

SAINTE-MARIE-SUR-SEMOIS

Arrivées

Damien Pierot (Bleid), Sébastien Thiry (Bleid), Christy Ingabire (Burundi)

Départs

Romain Breels (Châtillon), Thibaut Habay (Saint-Mard), Aurélien Habay (Saint-Mard)

Entraîneurs: Geoffry Graff et Joseph Ayissi (1re saison).

SAINT-MARD B

Arrivées

Jérémy Collard (Signeulx), Donald Legrand (reprise), Pierre Kevin Saka (reprise), Arthur Guidi (Ethe), Clément Evrard (Meix-dvt-Virton), Nicolas Vouge (Halanzy), Quentin Pierret (Signeulx), Camara (Meix-le-Tige)

Départs

Fabio Zanchetta (Ethe), Théo Devaux (Ethe), Marvin Craye (Ethe), Hugo Yans (Rachecourt), Antoine Djennane (Gérouville), Martin Roynet (Gérouville)

Entraîneur: Joachim Contant (2e saison).

TINTIFONTAINE

Arrivées

Pierre Holtzheimer (Gérouville), Joaquim Plainchamps (Jamoigne), Lucas Felten (Sainte-Marie-sur-Semois), Maxence Ricaille (Florenville)

Départs

Martin Antoine (Tontelange)

Entraîneur: Grégory Bodet (2e saison).

VILLERS-DEVANT-ORVAL

Arrivées

Loris Biver (Les Bulles), Anthony Huet (Les Bulles), Anthonin Jacquemin (Les Bulles), Corentin Tignee (Florenville), Louis Hubert (Rossignol), Dylan Leclerck (France), Joachim Debart (équipes d’âge)

Départs

Greg Dath (arrêt), Thibaut Fosty (Florenville)

Entraîneur: Emmanuel Branco (4e saison).

Que feront les deux descendants ?

Huitième la saison passée en 3A, Ethe B, annoncé pourtant comme le candidat n° 1 aux lauriers, a raté sa saison. La faute notamment aux blessures et aux nombreux passages de l’équipe B vers l’équipe A. Cette fois, avec un noyau plus musclé en A, les Cassidjes devraient en tirer les bénéfices en B aussi. Et ne devraient plus connaître de soucis d’effectif cette fois. L’équipe coachée par Steve Gustin pourra s’appuyer sur sa base de l’exercice précédent, sur l’expérience de Maxime Nicolas qui a choisi de ne plus jouer en P1, sur le concours de l’artificier Aurélien Douret, venu pour faire oublier une campagne compliquée à Messancy, et sur deux éléments clés de Saint-Mard B, Zanchetta et Devaux. Bref, a priori, une formation sans véritables points faibles, à laquelle tenteront notamment de s’opposer les voisins Rossignol et Tintifontaine, tous deux redescendus après un court passage en P2. Ils le feront chacun avec un noyau un peu plus étoffé. Il faudra aussi compter avec Sainte-Cécile, certes 12 lors de l’exercice précédent et certes délesté de son buteur Chauffour, mais assurément mieux armé désormais, avec le retour de Boulanger et des renforts tels que Turk et surtout l’insaisissable Meddah. Cinquième la saison dernière, Muno, avec Grande à nouveau à temps plein, devrait avoir un rôle à jouer également. Marbehan et Florenville B, qui avaient terminé 2022-2023 sur une bonne note, pourraient viser la colonne de gauche cette fois tandis que Sainte-Marie, de retour en série B après sa quatrième place en A, devrait avoir les arguments pour viser là aussi un bon classement.