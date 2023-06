Solidarités-Virton appelle aux dons pour rénover son local

"Le lieu a été squatté et est en sale état, constate Annie Goffin, vice-présidente. On doit tout refaire et on peut compter sur une bonne équipe de bénévoles."

Les bénévoles vont devoir réorganiser toutes leurs habitudes: ils passeront en effet de 1400 à 400 mètres carrés de superficie.

Pas assez de matériaux

Les bénévoles manuels ont déjà entrepris de rabaisser des plafonds pour doubler l’espace disponible, ils ont commencé à recréer un réseau électrique.

Seulement voilà, à l’heure actuelle, les matériaux se font rares et chers. L’association solidaire appelle donc aux dons de matériel, matériaux, étagères, outils.

Une participation financière est également possible en adressant un don sur le compte de Solidarités-Virton: BE98 0004 1421 8793.

Sachez que l’association effectue les démarches pour obtenir la déduction fiscale pour tout don effectué de minimum 40 €.

Une association pour aider ceux qui en ont besoin

Solidarités-Virton était hébergée depuis 2010 à la rue Croix-le-Maire. Son but: fournir divers objets de la vie quotidienne aux personnes les moins fortunées à bas prix, ou gratuitement. "Nous recevons et vendons non seulement des meubles, mais aussi de la vaisselle, des bibelots, de la décoration, du linge de maison, des couvertures, des jouets, du matériel de puériculture, des livres…", détaillent les bénévoles.

Autant de stock qui doit vite trouver sa place dans les nouveaux locaux: tout doit être libéré pour le 31 août.

Contact: 063/57 01 79 ou 0495/73 99 05