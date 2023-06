Le renouvellement du permis unique de Burgo Ardennes a été accepté

Quelques pistes retenues

Ce 14 juin, le Service Public de Wallonie a remis à la Ville de Virton et à Burgo Ardennes les conclusions de son rapport de 377 pages avec quelques remarques et recommandations. "Toutes les propositions soumises n’ont pas été acceptées, mais je constate que la maîtrise des odeurs tient une place significative qui semble à la hauteur de l’impact socio-économique qu’elles ont sur notre territoire et des préoccupations exprimées avec insistance par le Collège Communal de Virton, la CCATM et le service urbanisme de la Ville", nous communique Vincent Wauthoz, 1er échevin à Virton.

En outre, parmi les quelques pistes retenues, ont peut citer le fait que le Collège sera informé et associé au contrôle du respect des itinéraires par les transporteurs qui seront contractuellement obligés de les suivre. Sur les odeurs toutes les sources vont faire l’objet d’études ordonnées dans des délais assez courts (3 mois, 6 mois, 12 mois) pour maîtriser toutes celles identifiées par l’étude d’incidence pour déterminer les mesures les plus opportunes, notamment avec le placement de nez électroniques autour des bassins idem pour les dysfonctionnements de la torchère. Et enfin, un registre des incidents et des plaintes sera mis en place en lien avec un site internet pour les signaler. Un minimum de 15 plaintes enregistrées sur une année entraînera une enquête pilotée par l’autorité de contrôle qui pourra imposer un plan d’intervention et/ou un plan d’assainissement pour supprimer les incidents.

Rappelons, aussi, que le prochain gros projet de Burgo Ardennes sera l’installation de 17 500 panneaux photovoltaïques, sur son site, dans le but de devenir autonome en énergie avec l’aide de sa centrale de cogénération.