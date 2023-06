Le parc Foncin new look sera prêt pour le 15 août à Virton

La Ville de Virton a prévu 50 000€ à son budget pour cette plaine de jeux.

Œuvres d’art exposées

Mais la transformation du parc Foncin, c’est en réalité un gros projet participatif, qui a pu depuis 2020 rassembler des dizaines d’idées de citoyens de toute la commune de Virton. "Nous avons été ravis de constater un tel engouement pour transformer ce parc Foncin et lui redonner une vie, une âme. C’est la Maison des jeunes qui a réceptionné et coordonné tous ces avis. Et c’est le groupe citoyen constitué qui a tranché dans l’ensemble des avis reçus et a gardé les idées qui lui semblaient les plus pertinentes ", commente Annie Goffin.

L’une de ces idées est d’installer des œuvres de sculpteurs régionaux réputés, tels Albert Gatez et Fernand Tomasi, à différents endroits du parc (notamment une œuvre de Tomasi près de la piscine et qui sera transférée au parc Foncin).

Arbres remarquables

Des nichoirs seront installés dans les arbres, des panneaux didactiques sur les différents arbres ainsi qu’une boîte à lire.

C’est vrai que le parc Foncin regorge d’essences d’arbres de qualité, tels ce séquoia géant de Californie (27 m de haut pour 6,50 m de circonférence), à l’arrière du bâtiment de la Justice de paix (ancien immeuble du notaire Foncin).

"On aimerait placer des bancs circulaires en pisé autour de ce séquoia, ce serait une zone de repos", explique Bernard Rongvaux, un des bénévoles actifs au sein du projet participatif.

Bernard, avec d’autres bénévoles tels Thierry Kimplaire, a d’ailleurs passé de nombreuses heures à débroussailler le parc qui en avait bien besoin.

Outre le séquoia, le parc Foncin compte encore deux autres arbres remarquables: un tilleul argenté de 11 m de haut et 6,63 m de circonférence, et un hêtre pourpre de 26 m de haut, pour 3,43 m de large.

Le parc Foncin, aménagé en 2000 après une longue période d’hibernation, a malheureusement été victime de vandalisme et dégradations au fil des ans.

Mais en 2023, avec l’appui de la population, la Ville de Virton a vraiment l’intention de lui redonner vie.

"Outre la plaine de jeux, nous avons aussi 25 000 € prévus pour réhabiliter la mare au centre du parc", explique l’échevine Annie Goffin. Rien que vider la mare, tout nettoyer et réinstaller une nouvelle bâche a coûté 16 000 €.

Le plancher devant la mare qui était abîmé, a été totalement rénové également. De nouvelles plantes aquatiques y sont installées et un jet d’eau y sera propulsé.

"On va réaménager tout le mur d’enceinte face à la mare et le couvrir pour que les gens puissent s’y installer", dit Bernard Rongvaux.

Le 15 août prochain, le parc Foncin new look devrait être inauguré dans le cadre d’une belle fête transgénérationnelle. "Nous allons aussi installer dans le parc un espace scénique où des musiciens et comédiens pourront se produire quelques fois durant les beaux mois de printemps et d’été", ajoute Bernard Rongvaux.

Le parc Foncin renaît, grâce à la créativité citoyenne.