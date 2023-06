Eulalie Chleide, 8 ans, va marcher 140 km de Virton à Dinant (vidéo)

Bien entraînée

Cet épisode remonte à un peu plus d’un an. Et depuis, l’eau a coulé sous les ponts. Un projet de grande envergure est prévu pour cet été. "Avec maman, on va marcher 10 jours du 23 juillet au 1er août ! On partira de notre maison et puis on suivra des chemins ‘GR’. Au total, nous marcherons 140 km", assure Eulalie. 140 km, ce n’est pas rien comme distance. Surtout pour une enfant de 8 ans. Mais aussi étonnant que ce défi puisse paraître, Eulalie n’appréhende pas du tout ce défi. Tout comme sa maman. "Eulalie adore marcher. Elle s’entraîne presque tous les dimanches, elle peut facilement parcourir 20 km à pied sans se sentir fatiguée. Le plus gros trajet qu’elle a pu effectuer d’une traite, c’était lors de la Sainte-Rolende à Gerpinnes. Elle avait parcouru 35 km", explique Aude Dervaux, la maman d’Eulalie.

Les deux femmes s’apprêtent donc à vivre une formidable aventure humaine dont elles se souviendront toute leur vie. Dans leur entourage, tout le monde parle de leur future expédition. "Les gens sont très attentionnés. Beaucoup nous donnent des conseils ou nous proposent leur aide. Par exemple, mon kiné qui fait beaucoup de courses à pied nous a parlé d’une crème pour protéger nos pieds. Cela fait vraiment plaisir de voir des attentions comme celle-ci", ajoute la maman.

Où dormir ?

Si Eulalie et Aude ont choisi Dinant comme destination, ce n’est pas par hasard. "Mes parents habitent là-bas et le chemin ‘GR’ passe par là. Du coup, c’était comme une évidence pour nous", complète Aude. Pendant toute la durée de cette aventure, mère et fille devront se passer du confort de la voiture évidemment. Elles espèrent parcourir une grosse vingtaine de kilomètres chaque jour avant de passer la nuit ensemble. "Je ne me voyais pas porter une tente sur 140 km. Nous pouvons compter sur des amis, des membres de notre famille ou encore des gîtes. Ils ont accepté de nous accueillir et de nous restaurer", ajoute la maman de 39 ans.

La plus grande peur d’Eulalie, ce n’est pas du tout la fatigue ou même l’imposante distance qui l’attend. Mais plutôt l’éventualité de se blesser. "J’espère vraiment que l’on ne se blessera pas lors de la marche. Je ne veux pas du tout cela. Parce qu’il y a un risque qu’on arrête le défi et ce serait vraiment dommage", explique-t-elle.

Ce défi, elles lui ont donné un nom: "nos pas pour vous". Une appellation qui fait directement référence à l’association qu’elle souhaite soutenir. "Nous voulons marcher pour l’ASBL ‘mes mains pour toi’, une association qui prodigue des massages aux enfants atteints de cancer ou de maladies neurodégénératives", termine Aude Dervaux. Pour aider les deux cassiedjes dans leur aventure, vous pouvez faire un don sur le compte de l’ASBL avec, comme communication, "MMPTLux".

Une marche au profit de l'ASBL "mes mains pour toi"

Dans la vie professionnelle, Aude est massothérapeute et réflexologue à Ethe. Elle est spécialisée dans l’accompagnement des malades, en particulier les enfants. « C’est un sujet qui nous touche particulièrement. C’était important et évident pour nous d’aider cette association », explique Aude Dervaux. L’association propose des massages aux enfants malades à l’hôpital ou dans le confort de leur maison. Un moment de répit qui pourra être offert aux familles qui en ont besoin. « Avec les fonds qui seront récoltés, on pourra offrir une heure de massage, une heure de douceur où ils pourront oublier leur quotidien qui est relativement compliqué », précise Aude. Une séance de massage coûte environ 55 euros.

Numéro de compte de l'association : BE03 7512 0704 1284

Vous pouvez suivre leurs aventures sur leur page Facebook.