"Les 1 400 personnes ont été tirées au sort dans le Registre national. On fait en sorte qu’il y ait une proportion selon le nombre d’habitants des 7 communes et qu’il y ait toutes les tranches d’âge qui s’y retrouvent", commente Gwendoline Hoekstra, analyste stratégique DCA Lux (Direction de Coordination et d’Appui Police fédérale).

Vitesse non adaptée

Le premier enseignement positif de cette enquête est que 392 personnes sur les 1 400 sondées y ont répondu, ce qui est déjà un taux très satisfaisant.

Trois quarts des personnes sont satisfaites de l’accueil qui leur est fait au bureau de police.

Le premier souci exprimé par les habitants sondés – 72,5% citent ce problème en priorité – est le problème de la vitesse non adaptée dans les villes et villages de Gaume.

La perception du sentiment (parfois subjectif) d’insécurité est très variable. Alors qu’en province de Luxembourg, 9% des habitants de la province "se sentent toujours ou parfois en insécurité" (et 12 % sur la moyenne wallonne), ils sont 39% des habitants de la Commune de Virton à se sentir parfois ou souvent en insécurité.

Alors qu’à Virton, ils n’étaient qu’à 16% en 2018 à ressentir cela.

Aurélie Kaiser, criminologue à la zone de Gaume, précise que 42% des délits dans la zone se passent à Virton et 20% à Florenville. Pour très peu dans les villages (ex. 4% à Rouvroy).

Le chef de corps, Jean-Yves Schul, relève que la criminalité informatique (hameçonnage, usurpation d’identité, sextorsions, etc.) est en hausse de + 50% par rapport à 2021 "et on compte 20 nouveaux faits de criminalité informatique par semaine, rien que dans notre zone !"