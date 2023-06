Virton: toujours plus de monde pour les caricatures

La formule était nouvelle: l’avenue Bouvier, fermée à la circulation, pouvait accueillir beaucoup plus de curieux. Les caricaturistes se trouvaient en face de la boutique de l’organisateur et devant le bar l’Avenue. En plein centre, en extérieur, pendant la braderie, et avec la météo idéale de ce week-end, tout était réuni pour rassembler les amateurs comme les initiés de la caricature et du dessin de presse.

Une collaboration avec les Zigomars

Une quinzaine de caricaturistes étaient présents, avec notamment des personnalités bien connues de la presse, comme Cécile Bertrand de La Libre ou encore Jacques Sondron, qui illustre l’actualité dans nos colonnes. C’est d’ailleurs lui qui a remporté le Prix du Public, remis par les Zigomars.

"On avait choisi le thème"Les vieux cons"pour le Prix, détaille Raphaël Donay. On a créé un tableau affichant les dessins de tous les artistes participant à ce concours. Le public pouvait choisir son dessin préféré et voter dans l’urne juste en dessous. On a récolté pas loin de 190 votes, ce qui n’est pas rien." Le Président d’honneur, le dessinateur Jean-Michel Renault, a déjà désigné le futur Président du concours. Il s’agira de Joyeux, un dessinateur parisien, ex-jockey, illustrant notamment la revue Equidia. Rendez-vous est donc déjà pris pour 2024.