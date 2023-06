Christophe Lecomte n'est plus le directeur de la piscine de Virton

Le désormais ancien directeur de 51 ans nous explique que ce choix est intervenu de commun accord avec le repreneur, Récréa. "Ils veulent un directeur à temps plein et moi, jusqu’ici, je travaillais à mi-temps pour la piscine de Virton. Je cumulais ce mi-temps avec d’autres activités dans l’enseignement ainsi que comme gestionnaire sportif du ROx de Rouvroy. La directrice des ressources humaines a tranché. Elle a estimé que ce n’était pas concevable", explique Christophe Lecomte sans la moindre animosité.

C’est donc l’esprit serein qu’il quitte la piscine pour se consacrer davantage à ses deux autres activités, mais aussi à sa famille. "Au total, je travaillais 57 heures par semaine. Ma famille m’a conseillé de lever le pied", ajoute-t-il.

La piscine est fermée jusqu’au 19 juin

La piscine de Virton cherche donc un nouveau directeur (ou une nouvelle directrice). Récréa, le repreneur, dirige 110 piscines en France et est considéré comme un fleuron dans son secteur. Pour effectuer la transition d’Equalia à Recréa, la piscine est fermée jusqu’au 19 juin. "Le projet de Récréa est très intéressant. Ils sont principalement axés sur les activités sportives. Néanmoins, l’aspect financier risque d’être un frein", estime Christophe Lecomte. Le nouveau repreneur bénéficie, effectivement, d’un nouveau cahier des charges établi par Idélux et la Commune de Virton.

Augmentation des prix

Les citoyens virtonnais peuvent s’attendre à une augmentation du prix d’entrée. "Le cahier des charges prévoit une intervention communale d’un million d’euros par an pour que Récréa puisse faire fonctionner la piscine. C’est assez limité, il va falloir compenser. D’ailleurs, le tarif d’entrée risque de passer de 6,20 € à 6,70 €. Idélux a fixé un plafond à 7 €. C’est un contrat de 10 ans, à voir si l’inflation peut avoir une influence sur les tarifs", détaille-t-il.

Les défauts d’Equalia

Le dernier jour de Christophe Lecomte, c’était donc ce mercredi 31 mai. Il est parti en toute discrétion. "J’ai salué mes collaboratrices. Toute l’équipe n’était pas présente, malheureusement. Mon dernier jour s’est terminé sur une fausse note qui est vraiment une démonstration de ce qu’a été la gestion d’Equalia : un manque d’organisation. Peut-être est-ce dû à la taille de l’entreprise ? En tout cas, pour le dernier jour, Equalia m’a demandé de louer un camion pour déménager les archives. Finalement, ils les ont embarquées dans le coffre des voitures, sans me prévenir. Ils m’ont fait louer un camion… pour 6 km. Equalia a, selon moi, dépensé bêtement de l’argent sur certains postes", relate Christophe Lecomte.

Dans un premier temps, les horaires de la piscine ne changeront pas. Et oui, l’ouverture le dimanche, ce n’est pas encore pour tout de suite. "Il faut que la commission paritaire 200 puisse migrer vers la 333. Celle-ci permettrait à la piscine de Virton d’être considérée comme zone touristique et d’ouvrir le dimanche, non plus sur base volontaire des employés. Mais pour être considérée comme telle, il faudrait un toboggan !", admet-il.

Les employés seraient, visiblement, tous repris à temps plein. La volonté de rentabilité de Récréa se fait déjà sentir… "Ils ont déjà annoncé aux employés qu’ils vont devoir s’investir beaucoup plus dans les animations. Par exemple, sur une journée de 7 h 30 ; les maîtres-nageurs devront donner une ou deux heures de sport au minium. Les jours de fermeture vont justement servir à la formation du personnel", explique-t-il. Christophe Lecomte se réjouit du vent de renouveau apporté par Récréa. " Ils vont probablement chercher un candidat directeur au sein de leur groupe. Néanmoins, je leur ai dit que mon téléphone était toujours allumé si, en septembre, ils ont besoin de moi", conclut-il