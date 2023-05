Pourquoi avoir démonté si vite la tonnnelle du kiosque à Virton?

Michel Mullens avait notamment demandé ceci au collège communal: "Avez-vous reçu une décision de justice contraignante qui vous imposait de démonter rapidement ? Si oui, pouvez-vous nous la communiquer ?"

Le chef de file des Engagés craint aussi que l’enlèvement du vélum impacte directement le succès des apérokiosques et donc pénalise les restaurateurs de Virton qui bénéficient de la présence des 500 à 600 personnes parfois sur place.

"Où est cette demande de l’Urbanisme ?"

Il n’y avait pas eu de réponse en direct le 11 mai, mais ce mercredi, l’échevin Vincent Wauthoz a apporté des précisions à propos de la tonnelle. "Oui, nous avons une obligation de démonter ce vélium car nous avons dû aller en conciliation chez le juge de paix avec les propriétaires de l’immeuble voisin. À cause de ce vélium, la pluie tombait devant leur vitrine constamment. Ils ont dit devant le juge qu’ils avaient une perte de valeur locative importante et ont eu des candidats locataires qui ont renoncé. Donc nous avions obligation de le démonter."

Le maire Culot ajoute: "L’Urbanisme d’Arlon nous a envoyé une injonction de démonter. "

Réplique de Michel Mullens: "Ah, pourrions-nous voir cette demande ?"

François Culot: "On n’a pris personne de court. Cela fait un an qu’on a prévenu Musique Acoustique et le comité des fêtes qu’on devait démonter !"

Michel Mullens se dit non satisfait par les réponses qui lui ont été apportées.