Virton investit 160 000€ pour de nouvelles caméras de surveillance

Préférant se montrer loyal "par rapport au pacte de majorité", au vote Philippe Legros a approuvé l’octroi d’une subvention de la Ville de Virton de 160 000 € à la zone de police afin d’acquérir et installer plusieurs nouvelles caméras dans Virton. Christophe Gavroy s’est abstenu, de même que les élus de la minorité sauf Hamza Yilmaz qui a voté oui. Léopold Baltus (Engagés) a voté contre l’octroi du subside. La maintenance annuelle, elle, reviendra à 14 012 €

Les nouvelles caméras seront installées à des zones dites sensibles en matière de sécurité publique: sur l’esplanade et l’avenue Bouvier à hauteur des arcades ; au-dessus de la friterie de l’esplanade ; au croisement des rues Dr Jeanty et Croix-le-Maire ; au parking des Dominos et sur la place Nestor Outer en direction de la rue de la prison.

Hausse de la délinquance

Le chef de corps de la zone de police de Gaume, Jean-Yves Schul, et la criminologue Aurélie Kaiser ont expliqué que le nombre de faits judiciaires avait nettement augmenté en 2022 dans la zone, avec une hausse de + 27,2% rien que sur la commune de Virton. jean-Yves Schul: "Le pic a été constaté entre juin et août 2022 avec110 faits à Virton, occasionnés, pour partie, par l’arrivée de nouveaux individus sans ressource, qui trouvent un logement précaire et perturbent la vie en consommant de l’alcool sur la voie publique."

Les premières caméras, fonctionnant depuis un an, ont été utilisées pour 34 dossiers judiciaires, 8 de roulage et 3 de police administrative. La minorité, via Annick Van den Ende (Citoyens) et Michel Mullens (Engagés) trouve trop tôt l’engagement de ces 160 000€ pour de nouvelles caméras car l’évaluation de l’efficacité des premières caméras ne pourra se faire qu’après cet été 2023. "J’aurais voulu savoir notamment si, depuis la mise en service des caméras les faits délictueux ont pu se déplacer ailleurs, dans Saint-Mard par exemple", a demandé M. Mullens.