Les vins luxembourgeois à l’honneur à Latour

Il n’a pas hésité à s’arrêter dans les caves où il s’est mis à déguster et à apprécier les Riesling, Gewürztraminer et autres cépages de la Moselle luxembourgeoise.

L’idée lui est venue de partager son plaisir de la découverte de ces vins reconnus internationalement.

Trop méconnus en Belgique et dans la province de Luxembourg, il a proposé à BJC-Gaume et au fonds de solidarité viticole de Remich d’organiser le premier salon des vins luxembourgeois dans notre province. Pari tenu.

Ce sont les caves du Château de Latour qui accueilleront l’événement les samedi 3 et dimanche 4 juin (de 11h à 18 h 30).

Le restaurant du château offrira la possibilité de se restaurer à midi, ainsi que le samedi soir en compagnie des vignerons (réservation indispensable au 063/ 57 83 52).

Des vins internationalement reconnus répertoriés au Guide Hachette

Les vins luxembourgeois sont répertoriés au Guide Hachette qui leur a attribué quatre coups de cœur, neuf trois étoiles, quinze deux étoiles et onze citations.

Le salon est une occasion en or pour se plonger dans cet univers qui surprend et enchante de plus en plus d’amateurs.

L’entrée au salon, fixée à 10 €, comprend le verre souvenir et la participation à la tombola où de nombreuses bouteilles feront partie des lots.

Renseignements et réservations sur le site www.bjc-gaume.be, ou chez Bertrand Jacques (0475/69.28.58) ou Johan Cristina (0498/50.04.85)