Reconstitution à Virton: Steve Chevalier reconnaît avoir voulu tuer Dominique Meyer

Au complexe sportif d’Etalle

Pourquoi une seconde phase de reconstitution au complexe sportif d’Etalle ? Parce qu’à la suite du sinistre à Virton, il est impossible d’entrer dans la maison incendiée. Donc cet acte d’instruction s’est déroulé en début de matinée dans la rue, devant l’immeuble.

Ensuite, la juge d’instruction et les enquêteurs du SER de Gaume ont pu interroger les inculpés à Etalle.

L’intérieur du salon et de la cuisine de la victime, Dominique Meyer, avaient pu y être reconstitués.

Plusieurs avocats présents

D’après nos informations, outre la juge d’instruction Mme Devaux, une autre magistrate était présente à Etalle et Virton, Mme Alice Lecomte, substitut du procureur à Marche et qui est en charge du dossier pour le parquet.

Incarcéré depuis les faits et inculpé d’assassinat, Steve Chevalier, 34 ans, de Virton, était sur place, assisté de ses avocats, Mes Dimitri De Coster et Romane Focant.

Son frère aîné, Yves Chevalier, inculpé de "meurtre pour faciliter le vol" était lui assisté de son avocate, Me Anne-Catherine Mignon.

Yves Chevalier, après avoir bénéficié d’un bracelet électronique, est à présent en liberté, mais doit respecter de strictes conditions.

Deux avocats représentant les parties civiles étaient aussi présents: Me Alexandre Wilmotte qui représente le frère jumeau de la victime et Me Hélène Michel qui défend les intérêts de la fille de Dominique Meyer.

Il reconnaît l’intention homicide

Alors, qu’a pu apporter cette reconstitution ce 22 mai comme éléments nouveaux dans le cadre de l’enquête ?

Difficile de répondre précisément à cette question puisque une reconstitution est un acte d’instruction.

On peut affirmer en tout cas, sur base de ce que son avocat, Me Dimitri De Coster a confirmé lui-même après la reconstitution, que Steve Chevalier "reconnaît l’intention homicide", donc le meurtre.

On sait qu’il a poignardé assez rapidement Dominique Meyer ce soir-là puis a incendié la maison.

Pourquoi ce meurtre ?

"C’est un ressenti particulier de M. Chevalier par rapport à M. Meyerl, cela renvoie à des réminiscences de son passé, de son vécu", précise Me De Coster, qui n’en dira pas plus.

En décembre déjà, Me Romane Focant, autre conseil de Steve Chevalier, avait précisé que les avances sexuelles faites par Dominique Meyer à des jeunes gens avaient réveillé des blessures profondes enfuies chez Steve Chevalier.

Rappelons que Steve Chevalier a été placé sous mandat d’arrêt dès le 14 décembre pour assassinat (meurtre avec préméditation), incendie volontaire d’un immeuble occupé la nuit et vol d’argent ainsi que d’effets personnels à la victime, Dominique Meyer.

On sait que Chevalier était entré dans la maison de Meyer en étant porteur de gants en latex, comme s’il ne voulait laisser aucune trace.

Les parties civiles se demandent toujours pourquoi un tel acte extrême

De son côté, Me Anne-Catheriine Mignon, conseil du 2e prévenu, Yves Chevalier, le frère aîné, précise que son client n’a pas participé à la reconstitution à Virton parce que le soir du 11 décembre, "il n’était pas présent sur les lieux du crime puis de l’incendie".

Son client est cependant inculpé de "meurtre pour faciliter le vol".

Enfin du côté des parties civiles, Me Alexandre Wilmotte dit que la famille de la victime "veut savoir ce qui a pu motiver un homme à commettre des infractions si lourdes: assassinat, vol et incendie volontaire. Des faits très graves. Nous avons encore plusieurs questionnements à ce jour et sans doute seul le procès permettra d’y voir plus clair sur les motivations du ou des auteurs.

Cette reconstitution aujourd’hui à Etalle nous a été très utile, déjà pour visualiser les lieux ", termine Me Wilmotte.