Pris à partie par les supporters de Virton, Pelé Mboyo estime qu'il peut «  se regarder dans la glace »

À l’issue des débats, celui qui a été nommé capitaine par José Jeunechamps n’a pas manqué d’aller s’expliquer avec les plus virulents supporters vert et blanc. Alors que les membres du staff lui avaient déconseillé, il est même repassé par la buvette des supporters après sa douche. « Je sais que j’ai un nom, les gens aiment me provoquer, estime Mboyo. Je n’ai pas de problème avec ça. Je suis quelqu’un qui a du respect pour les supporters. Je sais que ce qu’ils viennent de vivre est difficile pour eux. Ce sont des gens qui travaillent pour payer leur place, qui ont le club dans la peau. Par contre, je n’ai pas toléré des propos déplacés. C’est pour ça que j’ai voulu aller discuter avec eux. Leur mécontentement est normal et nous sommes d’ailleurs les premiers mécontents. »

Pas des mercenaires

Dans la bouche des supporters, on a notamment entendu qu’il y avait, dans le noyau des Virtonais, beaucoup trop de mercenaires, des gars qui n’étaient là que pour prendre l’argent de Flavio Becca. « Mais je peux vous assurer que ce n’est pas le cas, reprend l’attaquant. Quand on vient dans un club, on s’approprie le maillot, on s’approprie la région. Personnellement, je viens de Bruxelles, mais tous les jours j’étais ici. On a vraiment fait des sacrifices et on voulait tous vraiment décrocher ce maintien. Cela ne s’est pas fait, mais je pense qu’aujourd’hui je peux me regarder dans la glace et que toute l’équipe peut le faire. Nous avons fait le maximum et nous avons raté l’objectif de peu. Désormais, il faut travailler pour la saison prochaine, reconstruire et aller de l’avant. »

Et ce sera notamment le cas pour Pelé Mboyo puisqu’il reste une année de contrat en Gaume à l’attaquant. « Je ne regrette pas d’avoir signé ici en janvier, je savais où je mettais les pieds avant de venir. Si j’avais voulu rester tranquille, j’aurai pu rester là où j’étais », termine Mboyo.