Du foin et un ultime succès pour l’honneur pour l’Excelsior Virton

Comme attendu, José Jeunechamps avait fait tourner son groupe et offrait du temps de jeu à plusieurs éléments qui en avaient été privés ces dernières semaines. Dans les buts, le jeune De Ridder en profitait notamment pour fêter une toute première titularisation, alors qu’on retrouvait Spago, Koziello, Cassaert ou encore Dudouit titulaire au coup d’envoi. En face, rassurés sur leur avenir à cet échelon, les jeunes de Genk faisaient, eux, confiance à quelques nouveaux éléments.

Parce que José Jeunechamps leur avait bien fait comprendre qu’il n’était pas question de bâcler cette dernière sortie devant leurs supporters, les Virtonais se montraient appliqués dès les premières minutes et ils étaient logiquement récompensés quand Aguemon envoyait une jolie frappe hors de portée de Chambaere. Virton poursuivait sa domination, face à une opposition qui n’était pas des plus solides non plus. Le match perdait d’ailleurs en intensité jusqu’à la pause. Après celle-ci, Dudouit confirmait la domination des Gaumais et si Genk se relançait dans la foulée, le même Dudouit leur coupait rapidement l’herbe sous le pied en redonnant deux buts d’avance à ses couleurs.

Les Gaumais assuraient ce succès avec deux buts d’avance, une première cette saison. Les Virtonais clôturent donc cet exercice avec le même nombre de points que leurs invités du soir, mais ils sont donc renvoyés un échelon plus bas à cause d’un nombre de victoires moins important sur l’ensemble de la saison.

VIRTON : De Ridder ; Vinck, Cassaert, Spago, Bourdin ; Doué (46’, Albanese), Koziello (75’, Masangu), Dudouit 83’, Paulet), Aguemon ; Anne (63’, Mabella), Abdallah (63’, Mboyo).

GENK B : Chambaere, Toma (88’, Van De Perre), Kelvin, Galarza (88’, Claes), Eboue, Abid, Et-Taibi, Rommens (63’, Beniangba), Yayi Mpie (63’, Al Mazyanià, Ndenge (88’, Dierckx), Caicedo.

Arbitre : A. Letellier. Assistance : 1390.

Cartes jaunes : Bourdin, Ndenge, Aguemon.

Carte rouge : Kouassi (77’, 2CJ)

Buts : Aguemon (22’, 1-0), Dudouit (64’, 2-0, 79’, 3-1), Toma (75’, 2-1).

Note du match : 5.

22’, Anne décale Aguemon qui place bien sa balle hors de portée de Chambaere (1-0).

64’, Bourdin glisse à Dudouit qui a vu le portier avancé et enroule sous l’équerre (2-0).

75’, Toma s’infiltre dans le grand rectangle et place une frappe imparable (2-1).

78’, pour une faute sur Masangu, Kouassi se voit brandir un second bristol jaune et est exclu.

79’, sur coup franc, la frappe d’Albanese depuis l’entrée du grand rectangle s’écrase sur la latte, Dudouit a suivi et envoie le cuir de la tête dans le but (3-1).