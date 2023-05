Du zydéco au bluegrass, bienvenue à l'Hamawé Roots Festival d'Ethe

Cette année encore, la soirée du samedi aura pour thème le Rockabilly, l’une des racines du rock’n’roll ayant émergé au début des années 50. Après le traditionnel American Dinner composé d’un véritable burger US, de frites et de crudités (repas végétarien possible), deux groupes se produiront. Basé en région d’Anvers, le groupe Revenuer Men se compose de Tom Vloemans à la guitare et au chant, du guitariste Michel Van den Bosch, d’Éric Leclerc à la contrebasse et de Joris Govers à la batterie Gretsch. Ils proposeront un mélange torride de rockabilly et de rock’n’oll. Crystal & The Runnin' Wild, originaire de Bruxelles est emmené par un duo atypique. Père et fille, le guitariste Patrick et la chanteuse Crystal Ouchène, emmèneront le public dans un univers déjanté et éclectique, à la fois rétro et moderne, trash et glamour.

Une affiche belgo-néérlandaise

La journée du dimanche mettra en avant la musique américaine traditionnelle à l’origine de nombreux courants musicaux actuels. Au programme: du bluegrass (musique originaire du Kentucky puisant sa source dans les massifs montagneux des Appalaches), de l’old time (puisant ses racines dans des pays tels que l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande ou encore le continent africain), du blues (dérivé des chants de travail des populations afro-américaines), du zydéco (musique de culture française) et du swamp rock (originaire de Louisiane).

Le groupe Reminder tout droit venu des Pays-Bas proposera une musique old time avec une bonne dose d’énergie et quelques influences hollandaises. La bonne humeur se fera ressentir avec le groupe La Planche à Jazz, originaire de Morlanwelz, qui emportera le public dans l’ambiance la plus chaude de la Nouvelle-Orléans tout au long de la journée.

Les six musiciens de A Murder in Mississippi (Gand) interpréteront un mélange d’americana, de country, de folk, de blues et de musique irlandaise. Depuis plus de 25 ans, le River Zydeco Band fait vibrer les scènes avec son style décrit comme du swamp-rock et l’ambiance assurée par ses musiciens. Les Straps, les régionaux, seront bien évidemment de la partie avec leur roots authentique et festif qui se manifeste par les styles bluegrass, gospel, old time et cajun pour clôturer cette édition.

Réservations: 0499 13 39 41 concerts samedi 12 € (25 € avec le repas), concerts du dimanche: 15 € (gratuit pour les -12 ans).