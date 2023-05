Après le 31 mai, Équalia quitterait la piscine de Virton: elle en a perdu la gestion

Pour rappel, la société Équalia était liée, en principe, pour six années avec la Ville de Virton et Idélux, avec la possibilité de se retirer après quatre ans: c’est ce qu’a choisi la société française. Elle termine donc son année de préavis le 31 mai prochain.

Deux offres sur la table

L’an dernier, suite à cette annonce, un nouvel appel d’offres européen avait été lancé. En décembre 2022, deux offres françaises se présentaient sur la table ; la première déposée par Récréa et la seconde… par Équalia elle-même. Finalement, nous avons appris ce mercredi que la société qui dirige la piscine de Virton depuis 2018 n’a pas été retenue. En toute logique, ce serait donc Récréa qui reprendrait la gestion de la piscine, mais la procédure est actuellement toujours en cours. D’autant plus que la loi sur les marchés publics laisse la possibilité d’un recours en suspension de l’attribution du marché jusqu’à, vraisemblablement, ce vendredi. Que va donc faire Équalia ? Introduire un recours ou partir ? Michel Goffaut, le représentant de la société en Belgique, se refuse à tout commentaire. Il précise, néanmoins, qu’un point presse aura lieu ultérieurement. Nous ne sommes pas parvenus à entrer en contact avec Alain Claudot, l’échevin lié au secteur d’Idélux "équipements sportifs et culturels de Virton".

Quoi qu’il en soit, l’ensemble du personnel sera maintenu. Le futur repreneur devra réembaucher tous les travailleurs.