Le Patro de Chenois s’impose au Vent D Gaume (vidéo)

Il faut dire que l’équipe était soudée: entre 15 et 30 animateurs et animés se sont relayés durant les trois heures de la course, permettant ainsi quelque temps de repos pour enchaîner plus facilement.

D’autres récompenses

L’équipe suivante, l’unité scoute de Lamorteau, est arrivée à faire 44 tours dans le temps imparti. Ensuite: les Pios de Virton (39 tours), l’unité de Villers (37), l’unité de Dave-Namur (32), l’unité d’Halanzy (24), l’unité de Saint-Léger (19) et enfin, les Éclaireurs de Virton (14).

Mais le titre de vitesse n’était pas le seul à gagner. Deux autres compétitions étaient en parallèle: le prix de la beauté a été remporté par les Éclaireurs de Virton et celui de l’ingéniosité par les Scouts de Lamorteau. Des prix qui sont décernés sur base des votes des autres équipes participantes.

Une organisation à deux têtes

Depuis 2014, le Vent D Gaume est organisé par les Scouts de Virton et ceux de Villers-la-Loue. "Les Scouts de Villers sont une séparation des Scouts de Virton, à la base, explique Émile Clevers, un des organisateurs. J e les remercie, donc, ainsi que le nouveau propriétaire du lac qui nous a permis de continuer l’activité. Il était content que quelque chose se passe ici."

Les scouts organisateurs ont également mis un point d’attention particulier quant à la sécurité autour de l’événement, qui se passait sur le Lac de Rabais où la baignade est habituellement interdite. Ici, trois plongeurs étaient présents en permanence sur le parcours, permettant d’aller repêcher d’éventuels participants. Une équipe placée au centre surveillait également l’arène, ainsi qu’un poste de premiers secours en bord de berge.

Toutes les conditions étaient donc réunies pour que ce moment familial soit réussi. Une chose est sûre: de nombreux jeunes attendent déjà l’édition 2024 pour fêter les dix ans de la course.