Pour les IC, "le coup d’éclat des Citoyens et Engagés reste incompréhensible"

Comment comprendre des élus, représentants de la population pour siéger au sein de cette assemblée, qui décident ne pas être présents pour énoncer, s’ils tiennent vraiment, en direct leur mécontentement ? Ils auraient pu entendre la façon de penser de la personne visée et des élus présents. Comment accepter qu’un “mot” et un “point de vue” dans un ouvrage puissent ainsi paralyser une institution communale ?

Comment accepter humainement que la situation nous mette à ce point en difficulté le jour où un conseiller de notre majorité se retire pour des soucis de santé ; le même jour où nous accueillons une nouvelle élue dans notre assemblée ?

Comment accepter qu’une administration qui a préparé tous les points avec attention et professionnalisme, dans un agenda serré soit ainsi entravée dans des dossiers qui sont déterminants pour tous nos concitoyens virtonnais ?

Comment pourrons-nous dans ces conditions, faire comprendre nos responsabilités multiples en tant qu’élus à nos concitoyens ?"

"Au sein des IC, nous n’avons pas tous le même avis que François Culot"

Le groupe IC poursuit dans son communiqué: "L’exercice de cette liberté d’expression personnelle de François Culot a été amené de manière déplacée dans le fonctionnement communal par les conseillers de la minorité.

La parole et l’opinion sont libres. Au niveau du groupe IC +, nous sommes attachés à cette liberté de pensée de chacun de nos membres. Un certain nombre parmi ceux-ci ont des points de vue fort différents sur l’un ou l’autre sujet évoqués par François Culot en son nom personnel et en tant qu’auteur. Cela ne nous empêche pas, au contraire, dans cette diversité, de défendre au conseil communal exclusivement les “Intérêts communaux” et ce, au sein d’une majorité respectueuse des uns et des autres.

Serons-nous rejoints par tous les conseillers dans ce fonctionnement à l’avenir ?", terminent le communiqué du groupe IC +.