Virton: une seconde édition réussie pour le Gaume Beer Marathon

Anciens et nouveaux

Munis de leur verre, de leur carnet de route et de goodies, les zythophiles se sont lancés dans les rues de Virton pour partir à la rencontre de brasseurs de la région et déguster quelques-unes de leurs bières les plus emblématiques. Si certains de ces professionnels étaient déjà présents pour la précédente édition, comme La Brasserie de la Clochette, la Brasserie des Trévires, les Retrouvailles ou la Deren, pour d’autres, c’était une première. C’est le cas la Frontabière originaire de Martelange. "Ce qui nous a convaincus de participer, c’est le concept qui garantit que les participants seront présents. Le fait que ce soit un événement local et que nous nous retrouvions dans un cadre que nous ne connaissions pas (le Moulin Naisse) est un réel atout. Les participants ont pour la plupart découvert notre première bière. Nous avons déjà quelques recettes en tête pour en créer de nouvelles mais ce ne sera pas avant deux ans", expliquent Jimmy Copinne et Lionel Sauboin..

Cette journée était également l’occasion pour les participants (re)découvrir des lieux incontournables de la capitale gaumaise tels que la galerie du Cheval Blanc, le Parc Foncin, le Moulin Naisse, le Haut de la Vigne ou encore la Maison Drapier. Au total, dix lieux jalonnaient le parcours. "L’idée était de faire découvrir des lieux méconnus, que ce soit des virtonnais ou non. De nombreuses personnes ne connaissaient par exemple pas le Moulin Naisse ou l’Atelier Lesage. Les propriétaires de ces lieux étaient très contents de faire découvrir ces endroits".

Pour challenger les inscrits originaires de Gaume, de la province ou de contrées plus lointaines, les membres de la JCI Gaume avaient organisé un concours composé d’épreuves de dextérité ou leur permettant de tester leurs connaissances sur la bière et la Gaume.