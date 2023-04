Parce que les groupes Citoyens et Engagés brandissent la menace d’éventuels recours contre les décisions prises jeudi soir: "Je ne sais pas encore si nous irons en recours à la tutelle, mais la séance n’a pas respecté notre règlement d’ordre intérieur en démarrant avec 19 minutes de retard", relève Étienne Chalon (Citoyens).

Et un autre problème se poserait: "L’échevin Vincent Wauthoz ne s’est pas retiré lors du point qui concernait son gendre, directeur financier", termine le chef de file Citoyens.

De fait, la majorité siégeant seule jeudi en l’absence de la minorité, a marqué son accord de principe sur l’occupation d’un directeur financier commun pour la Ville et le CPAS, à raison de 0,75 ETP pour la Ville et 0,5 ETP pour le CPAS.

Tout le monde s’accorde sur le fait qu’un même regard porté sur les finances de la Ville et du CPAS est du bon sens. "Et un seul directeur financier pour ces deux fonctions nous rapportera 33 000 € d’économies dès la première année", précise François Culot.

Vincent Wauthoz, lui, beau-père du directeur financier, dit qu’il se retire chaque fois ou s’abstient lorsque des points concernent la rémunération du directeur financier. "En plus, je précise que ma fille et mon gendre ne sont pas mariés, donc n’ont pas la même communauté de biens. Au plan légal, je n’ai donc aucun souci si je suis au collège et que le directeur financier est le compagnon de ma fille. "