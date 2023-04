La Concordia de Virton rendra hommage à Louis de Funès

Le public pourra ainsi découvrir en chair et en os des personnages des célèbres films du comédien ainsi que le chœur de sœurs du Gendarme et les Extra-Terrestres. La chorale paroissiale de Musson ainsi que le pianiste de Vladimir Cosma (compositeur de La Boum et de L’As des As) seront présents à cette occasion. Ce dernier interprétera quelques grands tubes.