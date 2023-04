Le musicien et compositeur Camille Bodson fêtera ses 100 ans le 24 avril

Notre homme s’installe, sans surprise, sur la petite banquette qui se trouve devant ledit instrument tout en lui tournant le dos. Il nous lance alors un regard farceur en direction de ses pieds. "Vous allez sans doute me demander pourquoi je n’ai qu’une chaussure, n’est-ce pas ? Et bien, figurez-vous que je me suis cassé la patte à 96 ans ! Et après mon opération, ma jambe était plus courte de 3 centimètres. Du coup, à cause de la différence de hauteur entre mes deux jambes, je me déplace plus à mon aise comme ceci", rit-il. Le ton est lancé.

Par où commencer ? Vaste question. Camille Bodson, c’est avant tout un homme de musique. Un compositeur, un pianiste, un touche-à-tout, un chanteur ou encore un professeur de musique et artiste peintre à ses heures perdues. Le spectre est large. Mais à chaque fois qu’on lui demande de revenir sur sa carrière et ses moments phares, l’homme s’arrête. "On ne va pas parler de moi, qui cela va-t-il intéresser ? Et je n’ai pas un souvenir préféré, mais des souvenirs ! Je préfère vivre des émotions et les ressentir plutôt que de les comptabiliser", assure le musicien. Bodson, on le connaît d’un peu partout au travers de la Gaume. Notamment dans les fanfares villageoises qu’il fréquentait. "C’était une affaire politique tout cela ! Vous aviez une fanfare socialiste et une catholique par village. À Saint-Léger, avant la guerre, il y en avait même une communiste", assure-t-il.

Chants grégoriens

L’homme aux cheveux blancs, né à Couvreux (Rouvroy) le 24 avril 1923, aura apporté son grain de sel à Florenville, Izel, Saint-Léger et puis Virton bien sûr. Passionné de chants grégoriens, il consacrera une partie de son temps derrière l’orgue de certaines églises, comme à Virton par exemple. Son talent musical reconnu était à la hauteur de son franc-parler. "Un jour, la fabrique d’église de Virton s’est réunie et a annoncé qu’on ne chanterait plus de chants grégoriens. Je me suis levé et j’ai dit: “Messieurs, je démissionne.” Et je suis parti comme ça. Je ne jure que par les chants grégoriens, il n’y a, à mes yeux, rien de plus beau pour une église", explique-t-il.

Tout d’un coup, Camille Bodson se lève de son tabouret et pivote de 180 degrés pour se retrouver face au clavier de son majestueux piano. "Je vais vous en raconter une bonne ! J’ai appris à jouer du piano à l’âge de 4 ans en tapotant comme ceci", dit-il en appuyant sur quelques touches avec une déconcertante dextérité. "Mon père m’apprenait la musique avec un cahier. Une page, un exercice ! J’ai voulu faire le petit malin et j’ai essayé, en douce, de jouer la dernière page du cahier qui était la plus difficile. Il m’a surpris. Furibard, il m’a dit que tant que je n’étais pas capable de jouer cet air-là, je ne sortirais pas de la pièce. C’était quelque chose", rit-il.

C’est à l’oreille et en pratiquant avec ferveur qu’il est parvenu à atteindre le niveau qu’il a aujourd’hui. Ses diplômes ? Il les a obtenus à 50 ans passés ! "J’ai toujours été emmerdé avec les papiers dans ma vie. Les diplômes sont un exemple. Pour vous dire, on m’a refait passer mon solfège lorsque j’avais plus de 50 ans ! Pourquoi ? Car pour obtenir le titre de professeur, il fallait le diplôme. Et pour la petite anecdote, un matin j’étais au cours numéro 2, à 11 heures je suis arrivé au cours numéro 3 pour au final me retrouver… au cours numéro 1 en fin de journée ! C’était à n’y rien comprendre", nous raconte-t-il avec de grands yeux.

D’illustres élèves

Il se lève. Il sort alors un petit carnet sur lequel il avait préalablement noté quelques noms d’anciens élèves comme Claude Foulon, chef de musique à Saint-Mard ; Hervé Noël, enseignant aux conservatoires de Bruxelles et de Paris ; Edith Saint-Mard, célèbre cantatrice à Bruxelles ; Véronique Krippeler, directrice de l’académie du Borinage ; Paul Habran, professeur à l’IMEP ou encore Yvette Bailleux, bien connue des orgues des églises virtonnaises. La liste est longue et, bien entendu, non exhaustive. Camille Bodson est aussi intervenu dans la création de Chantegaume, une chorale gaumaise où son propre fils, Dominique, a officié comme chef jusqu’en 2019. Lui aussi est une figure de proue du microcosme musical belge.

À quelques jours de ses 100 ans, nous ne pouvons nous empêcher de lui poser cette fameuse question prévisible et itérative: "Quel est votre secret pour atteindre un tel âge ?", et Camille Bodson de nous répondre: "Je n’en sais absolument rien, je ne vis pas pour la compétition", déclare-t-il sous l’œil attentif de sa compagne, Marie-Louise Sourdeaux (97 ans), qui nous écoute dans un coin de la pièce. Le musicien se réinstalle devant son éternel ami: le piano. Il joue quelques notes. C’est La Marche turque de Wolfgang A. Mozart. Un morceau qui demande une grande concentration. Ses doigts glissent rapidement d’une touche à l’autre. Voici peut-être le secret de la longévité: occuper son cerveau loin des tracas et le faire travailler si fort qu’on ne puisse voir le temps passer.