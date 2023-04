Virton : Jules Lambert et Monique Majet quittent la direction du Carrefour Market après 29 ans

Eh oui, 29 ans, ce n’est pas rien ! Le couple est arrivé au début des années 90 à la tête de ce qu’on appelait autrefois le "Nopri". Et puis, en 1997, l’enseigne change de nom pour s’appeler "GB" avant de troquer son patronyme pour "Carrefour".

Après autant d’années, Jules (68 ans) et Monique (72 ans) ont décidé de profiter pleinement d’une retraite bien méritée à Ansart (Tintigny) en compagnie de leurs enfants et petits-enfants. Jules a déjà prévu de s’atteler sérieusement à la rénovation d’une vieille voiture achetée quelques années auparavant. Quant à Monique, elle se consacrera davantage à du bénévolat auprès de la Croix-Rouge ainsi qu’à du soutien scolaire. "Les contrats avec Carrefour sont renouvelés tous les 5 ans. Nous arrivions à échéance, c’était donc le bon moment pour nous. Il faut reconnaître que nous avons notre âge", explique Jules Lambert.

Une grande famille

Les 18 employés de l’enseigne viennent tous de la région. "Certains employés étaient même déjà là avant nous ! Mais s’il y a bien une chose que j’ai énormément appréciée dans ma carrière, c’est ce côté familial. Et puis, bien sûr, notre clientèle. Eux aussi ont toujours été très présents pour nous. Je pense que cela va beaucoup me manquer, le fait de voir passer des dizaines de personnes par jour. On a beaucoup partagé avec elles", complète Monique Majet. En 29 ans, il y a eu beaucoup de changements. Pour une petite structure comme le magasin de Jules et Monique, il a fallu s’adapter aux nouveautés. "Je pense que l’un des plus gros changements, c’était l’informatique. On a suivi une formation pour apprendre à l’utiliser dans le magasin", explique Jules Lambert. Et Monique Majet d’ajouter: "Oh oui ! Au début, les inventaires, on les faisait à la main avec un stylo et un morceau de papier ! C’était quelque chose", se souvient-elle. L’enseigne, bien connue des Virtonnais, voit défiler, chaque semaine, des dizaines d’étudiants et des centaines de clients. Certains ont d’ailleurs travaillé pour le couple. "Je pense que nous avons eu plus de 250 étudiants au sein du magasin. On revoit souvent certaines têtes, parfois même leurs enfants", rit Jules Lambert.

Chaussures et enseignement

Lorsqu’ils ont repris le magasin, il n’y avait "que" le Delhaize et le Spar (qui se situait à la place du Colruyt). C’était bien avant l’expansion économique du Val d’Away. Dans leur vie, juste avant de commencer l’aventure "Nopri", Jules exploitait un magasin de chaussures à Florenville. Monique, elle, a exercé le métier d’enseignante à Vielsalm, Izel, Musson et Virton. L’une des plus grandes fiertés des deux gérants, c’est d’avoir pu maintenir de l’emploi dans la région. Quand Jules et Monique voient les mouvements sociaux qui se passent en ce moment chez Delhaize, ils restent pantois. "On nous a toujours dit, même au sein de Carrefour, que c’était les franchisés qui font vivre l’enseigne parce que ce sont des indépendants qui défendent leur croûte", précise Monique Majet. "Au niveau des commissions paritaires, des horaires et des salaires, c’est différent. Ici, tout le monde est polyvalent", complète Jules Lambert.

Dans leurs souvenirs, une anecdote survient. Lorsque Jules dit "ici, tout le monde est polyvalent", ce n’était pas tout à fait le cas pour une ancienne employée emblématique, aujourd’hui retraitée. "C’était Chantal Wathelet ! C’était la seule. Elle arrivait à la caisse et elle restait là toute la journée et sans pause-café !", nous relate, admirative, Monique Majet. Leurs derniers mots, ils les consacreront à leurs employés disparus: Emma, Annie, Francine, Manon et Bill. "J’aimerais qu’on repense à eux", termine Monique.

Le 18 avril prochain, le Carrefour Market de Virton verra arriver un nouveau gérant, Jimmy Thiery, l’actuel dirigeant de la librairie "Le Jardin du Livre" à Saint-Mard. L’ensemble du personnel sera conservé.