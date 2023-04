9 ans de prison pour un Virtonnais qui a voulu forcer des barrages de police

Il a été condamné à neuf ans de prison pour tentative de meurtre, entrave méchante à la circulation, conduite sous influence et conduite avec un véhicule non assuré et sans attestation de passage au contrôle technique. Il subit en outre une déchéance du droit de conduire de trois mois, avec l’obligation de repasser les quatre examens pour le récupérer.

Le 11 avril 2022, à 19 h 27, lors d’un barrage de police rue Croix-le-Maire à Virton, une voiture refuse de se soumettre à un contrôle policier.

Elle part en trombe et est poursuivie par une voiture de police, sirènes et gyrophares activés. Le fugitif, accompagné d’une jeune fille mineure, filera à une vitesse folle de près de 200 km/h sur la Nationale en direction d’Arlon. Par deux fois, des policiers appelés en renfort ont installé une herse pour intercepter le fou du volant.

La première fois sur le N87 à hauteur de Croix-Rouge, la deuxième fois rue Maréchal Foch. Les deux fois, il foncera sur les policiers, ceux-ci étant obligés de sauter pour éviter le drame. La seconde fois, une policière s’est blessée en se projetant sur le bas-côté.

À 190 m/h à proximité de la fête de Robelmont

La course-poursuite s’est terminée du côté de Robelmont où avait lieu une fête foraine. La BMW a voulu semer les policiers en passant par un chemin forestier où elle s’est embourbée. Il était 19 h 42, la folie avait duré quinze minutes sur une quinzaine de kilomètres, la jeune passagère était en état de choc, en pleurs sur le bas-côté de la route.

Me Gavroy pour les deux policiers plaidera ultérieurement pour réclamer des dédommagements.

Il a rappelé qu’en 2012, une course-poursuite similaire, sur les mêmes lieux, avait coûté la vie au policier Damien Henryon. Me Émilie Romain, pour Akbari, avait demandé que la prévention de tentative de meurtre ne soit pas retenue. Le substitut Yannick Rosart avait requis six mois et demi de prison et de fortes amendes.

Le juge n’a pas suivi Me Romain et a prononcé un emprisonnement plus sévère que celui demandé par le ministère public. Il n’a pas repris les peines d’amende mais a prononcé la confiscation de la BMW.