Virton: après 13 années, Solidarités Virton doit quitter la rue Croix-le-Maire

Une solution a été trouvée auprès du doyenné de Virton. C’est dans l’un des bâtiments de l’ancienne école Saint-Laurent (N.D.L.R.: en face du CEFA) que l’association s’installera dans les prochains mois. Le souci, c’est que les bénévoles vont passer d’un espace de 1400 m2 à 450 m2. Autre problème: l’état général du bâtiment. "Il y a énormément de travaux à faire. Le bâtiment a été squatté et vandalisé. Nous cherchons des bénévoles pour nous aider à faire les travaux. Et surtout, nous avons besoin d’un échafaudage, d’une benne de 8 m3 et de 4 m3 de béton hydrofugé", ajoute Annie Goffin.

Une braderie en été

L’association organisera une grande braderie pour liquider un maximum d’objets avant le déménagement. Hors de question de jeter, car 4 m3 de déchets représentent un coût de 45 euros. Et avec des finances limitées, Solidarités Virton ne peut se le permettre. Après leur départ, la Ville de Virton devrait acquérir pour un euro symbolique le bâtiment des sœurs de la doctrine chrétienne. "Nous pouvons bénéficier de 260 000 ou 280 000 euros de subsides pour le démolir. Notre objectif, c’est d’assainir le site et de développer un parking qui permettrait un projet commercial et résidentiel", précise François Culot, le maire de Virton.

Infos : 0498 76 57 02