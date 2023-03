Virton : 25 réfugiés ukrainiens logeront à la Tour d'Harival (vidéo)

L’établissement est connu de tous les Virtonnais. "La Tour d’Harival", un hôtel détenu jusqu’il y a peu par Daniel Ricaille et son épouse, va prochainement connaître une nouvelle affectation. "C’est un projet qui a été mis en place par la région wallonne. Plusieurs centres ont ouvert dans chaque province. Celui de Virton ouvrir la semaine prochaine et accueillera 25 réfugiés ukrainiens. La capacité totale est de 38 personnes", nous explique Irina de Formanoir, fonctionnaire du plan d’urgence communal (PLANU) de la Ville de Virton. Précisons que la Commune ne payera rien. Il s’agit ici d’un bâtiment privé et ce projet sera coordonné, dans son entièreté, par la région wallonne via la désignation d’une société tierce.