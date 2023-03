7,2 millions d'euros pour le projet de l'hôtel de police à Virton

Moins d’espace

D’un autre côté, si cette mouture est adoptée, les policiers bénéficieront de moins d’espace (environ 490 m2 de moins que le précédent projet). Initialement, il était prévu de concentrer tout le monde à Virton. Visiblement, on pencherait plutôt pour un modèle avec deux postes opérationnels en plus de Virton avec 15 agents à Etalle et 20 à Florenville.

Un million d’euros pourrait atterrir dans les caisses de la zone avec la vente d’une partie du poste d’Etalle et de celui de Virton. La zone possède également la somme de 700 000 euros dans sa poche. C’est désormais au tour des Communes de Gaume de se pencher, à nouveau, sur la question. Notamment en ce qui concerne le financement. Un emprunt, oui. Mais quel montant exactement ? Difficile de le dire actuellement, d’autant plus avec les coûts des matériaux qui ne cessent d’augmenter ces derniers mois.