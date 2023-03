Lemaitre, Tapprelli et Marquis vont quitter Virton: "Un tsunami"

Pierre-Yves Lemaire, Laurent Tapparelli et Charles Marquis ne joueront plus à Virton la saison prochaine. "C’est un tsunami, commente Patrice Mullenders. Pierre-Yves a la possibilité d’évoluer à un niveau supérieur, il a saisi cette chance. Laurent n’envisageait pas les déplacements seul donc il a aussi émis le souhait de quitter. Concernant Charles, son départ est surprenant. Nous avons encadré nos deux jeunes de joueurs classés A ou B avec un effort financier conséquent. Un B0 devait évoluer avec eux et un joueur avait aussi marqué son accaord en cas de départ de Pierre-Yves."