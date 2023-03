Virton : le parquet requiert 6 ans de prison contre un fuyard qui a foncé sur des policiers

En août 2022, à Virton, le prévenu a forcé un contrôle de police de routine et a cherché à s'enfuir. Deux combis ont tenté d'intercepter le fuyard qui s'enfonce dans les rues du chef-lieu de la Gaume avec des pointes à 190 km/h. Des renforts policiers sont appelés. Il est décidé de dresser deux barrages au carrefour Croix Rouge et à Robelmont. Le fou du volant, par deux fois, a réussi à éviter les herses, pas encore placées dans le premier cas, en montant sur le trottoir à Robelmont. Les deux fois, il a foncé sur les policiers qui étaient debout sur la chaussée en pointant leur arme dans sa direction. Les deux policiers ont dû sauter sur le côté pour échapper au drame. "J'étais par terre et j'ai entendu le souffle de la voiture à un mètre de moi", déclare le premier. La seconde a été blessée lors de sa chute et est restée 27 jours en arrêt de travail.

In fine, la BMW du chauffard a voulu s'enfoncer dans un chemin forestier où il s'est embourbé. Les policiers ont constaté qu'il était accompagné d'une jeune fille mineure terrorisée, qu'il conduisait sous influence de la drogue, que de la cocaïne avait été dissimulée entre les deux sièges avant, que le véhicule était en défaut d'assurance et de contrôle technique. La totale.

Comme l'affaire de Dimitri Henryon en 2012 à Chatillon

Yannick Rosart pour le ministère public a insisté sur la gravité des faits: "Il y a onze préventions au total. Un drame a été évité de justesse et aurait pu prendre des proportions plus grandes encore vu la proximité de la fête foraine de Robelmont ou des enfants étaient présents." Le substitut du procureur du roi a rappelé les antécédents judiciaires du prévenu, du roulage, mais aussi 15 mois de prison pour trafic de stupéfiants. En outre, il n'a pas respecté les mesures probatoires dont il a bénéficié. Pour l'ensemble de l'œuvre du prévenu, Yannick Rosart a requis 6 ans et demi de prison et 12 800 € d'amende.

Pour les parties civiles, Me Frédéric Gavroy a comparé l'affaire à celles survenues ces dernières années, notamment celle qui, en 2012, a coûté la vie à Damien Henryon à Chatillon. Il réclame des dommages et intérêts pour les deux policiers qui restent encore traumatisés plus d'un an après les faits. Pour la défense, Me Émilie Romain a surtout cherché à contester la qualification de tentative de meurtre et voudrait la changer en entrave méchante à la circulation.

Le jugement devrait être prononcé le 3 avril.