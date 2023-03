Non, les pharmacies Familia de Virton et de Saint-Mard ne vont pas déménager

Un enchaînement d'événements

Il faut dire que la situation actuelle était propice aux "on-dit". Comme nous vous l'expliquions dans nos colonnes fin décembre, l'officine Familia d'Ethe a dû fermer ses portes, faute de gérant pharmacien disponible pour assurer la reprise. Ethe a donc bien intégré Virton, mais il n’y a pas d'autres changements à l'horizon. "Tous ces éléments se sont enchaînés et les rumeurs vont bon train", regrette le gérant de Virton.

"Virton reste Virton, Saint-Mard reste Saint-Mard"

Du côté de Saint-Mard, même son de cloche. Rien ne va bouger pour le moment concernant les pharmacies Familia des environs. "On nous pose tous les jours la question, explique la gérante de la Familia Saint-Mard, Sophie Henrion. Je ne sais pas d'où est sortie cette rumeur-là, mais c'est une erreur. Je pense que les gens ont fait un amalgame et ont rassemblé toutes les Familia de la région. Nous restons là et nous ne fusionnons pas: Virton reste Virton, Saint-Mard reste Saint-Mard", conclut-elle.