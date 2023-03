Les vatelottes reviennent sur la table du conseil communal de Virton

Coûts estimés des aménagements: 7 381 154,23 euros TVAC dont 801 057,48 euros minimums seront à la charge de la Commune. "On vous propose le principe, même si nous n’avons pas encore la certitude de toucher les subsides", termine Vincent Wauthoz.

"On tombe un peu de notre chaise"

Stupéfaction dans les bancs de l’opposition. "Mais, t’es sérieux de nous proposer ça comme ça, Vincent ?", lance l’ancien secrétaire communal Léopold Baltus et conseiller communal Les Engagés. "Nous sommes un peu tombés de notre chaise lorsqu’on a vu revenir ce projet. Il a été initié en 2004 et a traîné jusqu’en 2011, moment où le projet du ROx est arrivé. Il existe un dossier de rénovation urbaine avec 10 idées de projets, l’un a été réalisé: c’est la Grand Place. Pourquoi ne pas considérer le parking de la Socolait pour créer des halles de circuits courts, par exemple ?", peste Michel Mullens (Les Engagés).

Vincent Wauthoz se jusitifie: "En ce qui nous concerne, on nous a placés dans les pôles touristiques en décroissance et en difficulté à revitaliser. C’est vrai que c’est dans un cadre extrêmement large, mais nous sommes pieds et poings liés par Idélux et RéseauLux qui nous ont placés là-dedans. Tes choix sont intéressants, mais je ne sais pas dire ce qui va séduire le jury et les spécialistes. Grâce à cet argent, on pourrait refaire la toiture, les châssis et le chauffage aussi. Qu’on ne me dise pas qu’on va jeter l’argent des virtonnais, hein ! Tous les travaux qu’on fait donneront une valeur à ces bâtiments, vous osez dire qu’on met en péril les finances de la ville dans cet immeuble ?", crie l’échevin.

Une salle polyvalente à vocation culturelle

Annick Van den Ende prend alors la parole. Elle s’interroge sur l’utilisation future de ce bâtiment après les travaux proposés. "Si je comprends bien votre intention, vous souhaitez créer une salle polyvalente à orientation culturelle avec un emballage touristique pour pouvoir prétendre à ces subsides ? Si cela ne marche pas, c’est quoi votre plan B ?", demande-t-elle.

Vincent Wauthoz, réplique: "On envisage toutes les possibilités, même la vente ! Et cette salle ne ferait pas concurrence au ROx, on parle de 300m2 ici. La population locale, c’est 5 000 étudiants. Cela va vivre grâce à ça. On n’a pas défini le type d’exploitation, mais ça peut être une concession", dit-il.

Toutes ces prises de paroles ont fait chauffer les oreilles d’André Gillardin. Le conseiller du Mouvement Citoyens et par ailleurs président de la troupe des Troubadours de Chenois-Latour a voulu ajouter son grain de sel: "Pourquoi créer une salle à Virton alors qu’un projet similaire a été abandonné dans l’un des villages (N.D.L.R. : celui de la salle Familia à Chenois qui abrite, justement, la troupe des Troubadours). Si on fait venir le théâtre national, aucun endroit n’est prévu pour faire entrer un semi-remorque. Quel intérêt ? Et surtout pour quels touristes ? Nous sommes mis devant le fait accompli", complète-t-il.

Vincent Wauthoz terminera par: "Une convention va être passée avec Idélux pour avoir une réflexion pour savoir ce qu’on va mettre dedans. Tout cela va évoluer". Le point a finalement été rejeté. 9 voix pour, 9 voix contre. Il repassera lors d’un prochain conseil.