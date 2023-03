Succès pour le nouveau parcours du carnaval de Saint-Mard (vidéo)

Il est 16h lorsque la musique commence à résonner dans les rues de Saint-Mard. Les princesses, super héros et autres personnages attendent impatiemment les chars. La cavalcade venant clôturer le week-end carnavalesque a en effet fait son retour pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents qui ont joué le jeu et endossé leur plus beau costume. En 2022, cette dernière avait laissé place à un apéro fanfare avec une animation musicale signée par le groupe Triplay.