À l’âge de 18 ans, il entre au chemin de fer à la brigade des piocheurs de Meix-devant-Virton. Puis, il est appelé à Arlon et est déclaré apte à entrer à la SNCB. Il quitte la brigade de Meix pour celle de Saint-Mard et travaille comme chef piocheur.

Le 16 mai 1938, il fait son service militaire à la caserne de Bastogne au 2e Régiment des Chasseurs Ardennais, 2e bataillon de la 4e compagnie.

Il est fait prisonnier dès le début de la Seconde Guerre mondiale et passera cinq années en Allemagne.

Il se marie à 28 ans avec Solange Henrotin le 1er février 1947. Décédée le 16 janvier 1990, Roger et Solange n’eurent malheureusement pas d’enfants.

ils ont vécu dans leur maison de Belmont, à l’entrée d’Ethe en venant de Virton.

Roger est entré en maison de repos à l’Amitié à Virton le 19 avril 2019 et vient de passer allègrement le cap de ses 104 ans !

C’est une personne joviale, déterminée et courageuse. Il a toujours un mot pour rire envers les équipes et est encore en très bonne forme. Il est ainsi le 3e résident âgé de plus de 104 ans depuis 1993 sur 18 de recensés, soit 3 hommes et 15 dames.

Suite au décès récent de Jean-Baptiste Kobs, d’Athus, âgé de 103 ans, Roger, est le dernier prisonnier de guerre de la province du Luxembourg.