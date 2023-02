La plainte de Beveren contre Virton jugée non fondée

Les Waeslandiens ont déposé une réclamation dans la foulée, estimant que le match, dans ces conditions, n’aurait pas dû avoir lieu. Le Conseil de discipline du foot professionnel vient cependant de leur donner tort, estimant la demande de Beveren recevable mais non fondée. Dans ses arguments, le SK Beveren estimait que la surface était inadaptée, que Virton n’avait pas fait assez d’efforts pour la préparer, que l’arbitre avait subi des pressions pour faire jouer le match et que la sécurité des joueurs était en danger. Le Conseil de discipline a cependant jugé que les lignes du terrain étaient bien visibles et que l’arbitre, sur base des photos et vidéos fournies, a pris une décision correcte en jugeant que le terrain était jouable. Le match ne sera donc pas rejoué comme l’espéraient les Beverenois.