Donner de la visibilité aux LGBTQIA+ en province de Luxembourg

"La brochure offre un focus sur la Belgique et raconte l’histoire du combat homosexuel, la création de la Belgian pride organisée le 17 mai, l’évolution de l’acronyme. Elle regroupe également des contacts utiles. Elle est disponible à la MAC".

Adossée au Centre d’Action Laïque du Luxembourg, la Maison Arc-en-Ciel de notre province lutte depuis près de dix ans pour l’égalité des droits et contre les discriminations basées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des personnes: lesbiennes, gaies, bies, trans, queer, intersexes et asexuels (LGBTQIA) ainsi que toutes celles qui ne se reconnaissent pas dans ces acronymes (+ ). Elle leur offre, ainsi qu’à leurs proches, un espace d’accueil, de parole et de convivialité grâce à ses groupes d’entraide et ses permanences mensuelles proposées à Bastogne, Vielsalm et bientôt Marche-en-Famenne ainsi que par les activités culturelles et festives proposées par l’association Rain’Gaum.

Risques de précarité

Comme l’explique Céline Billion, coordinatrice de la MAC: "Nous nous inscrivons dans quelque chose de plus grand. Il existe en effet sept Maisons Arc-en-Ciel ainsi qu’une fédération sur le territoire wallon. Dans notre province, il existe seulement trois associations offrant ce soutien dont deux à Virton. Nous mettons en lumière les luttes de la communauté LGBTQIA + et accompagnons les personnes en questionnement ou à la recherche d’aide sociale, psychologique et juridique. Nous avons également constaté que les risques de précarité sont également plus élevés chez les membres de cette communauté. L’enjeu est donc pour nous de donner de la visibilité à ces personnes".

Un travail salué par la députée socialiste Mélissa Hanus qui encourage "à agir comme la MAC pour soutenir le débat pour des avancées progressistes en faveur d’une société inclusive" ou encore par le maire François Culot qui rappelle que "les minorités sont en ligne de mire et que leurs droits sont remis en question à l’international".

Casser les préjugés

Association soutenant la communauté LGBTQI +, Rain’Gaum multiplie les activités à destination du grand public: balades, soirées cinéma ou à thèmes, participation à la gay pride, etc. "Nous sommes aussi un centre d’écoute pour toute personne qui rencontre des problèmes quant à sa sexualité ou son orientation. Une ou deux fois par mois, nous intervenons dans les écoles. Les jeunes et adultes ont encore peur du regard des autres et de leur jugement, explique Alain Gomez, trésorier. Le 23 septembre, l’association souhaite organiser à Virton une journée des fiertés pour casser les préjugés".