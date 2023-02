Une star dans la campagne ruettoise

Le résumé ? La vie s’écoule paisiblement dans la ferme des Duval. Pendant qu’Anatole Duval répare le tracteur avec Jeannot, Marguerite, la mère et Annick, la fille, se chamaillent, comme à l’accoutumée, sous l’oeil goguenard du pépé. Une seule ombre au tableau, l’absence de Marie-Louise, la fille aînée, disparue subitement depuis des mois.

C’est Denise, la factrice, qui viendra annoncer la surprenante nouvelle ; Marie-Louise qui se fait appeler Marylou est actrice de cinéma, et est en passe de devenir une star internationale. Le train-train familial sera entièrement bouleversé lors de l’arrivée de Marylou et de son agent artistique, eux-mêmes devancés par une équipe de télévision venue filmer l’événement.

Sur scène, vous pourrez applaudir Hermione Kettel, Émilie Lebichot, Luc Jadot, Jean-Christophe Poncelet, Jules Lenel, Karin Verdun, Patrice Richard, Marilyse Jadot, Sophie Titeux, Rose-Hélène Simon, Gilles Jonette et Vivien Fonck.

Les représentations auront lieu le 18 février à 20h et le 19 février à 18 h, les 24 et 25 février à 20 h, les 3 et 4 mars à 20 h. Rendez-vous à la salle polyvalente de Ruette. Bar et petite restauration sur place.

PAF: 8 €/adulte, 3 €/enfant.

Réservations auprès d’Anne-Lyse Jonette au 0494/90.83.81 après 14h (appels ou sms)