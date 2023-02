La communauté turque de Virton se mobilise face au séisme

D’autant que la crainte de connaître des victimes est bien là. Jusque mardi soir, on a craint le pire pour la belle-sœur de l’iman virtonais, Abdül Kadir Dadasoglu. On était sans nouvelle de la dame, on la pensait sous les décombres. "J’ai appris que la belle-sœur de l’imam était dans les décombres, on n’a pas de nouvelles. On ne sait pas si elle est en vie. Ce sont des villes entières, dix régions sont touchées", expliquait Mme Polit qui a finalement reçu de bonnes nouvelles en début de soirée de mardi.

Des dons partis en Turquie

Face à ce drame humain, c’est la solidarité qui prévaut. Ce lundi soir, deux camionnettes sont parties en direction de Pont-à-Mousson en France. Remplies de cartons, débordant de vêtements, couvertures, vêtements chauds. "Hier, on a connu un élan de solidarité comme je n’avais pas encore connu. Cela fait depuis 1974 qu’on vit à Virton. En cinquante ans, je n’avais jamais vu cela. Hier soir, cela a été sans cesse des voitures amenant des couvertures, des langes, des vêtements, des savons, des produits de première nécessité. Une personne d’ici a affrété deux camionnettes et en deux heures, tout était empaqueté, tout est parti près de Metz". Les réseaux sociaux ont fonctionné et la communauté se serre les coudes. La présidente pense qu’il serait à présent mieux de s’orienter vers des dons en argent. "Pour ma part, je pense que les dons d’argent seraient préférables, on a des organismes qui s’occupent de cela. C’est notre pays d’origine, on est belges mais ce côté turc ressort dans ces moments difficiles." Mme Palit précise encore que cette région qu’elle a visitée en 2019 n’était déjà pas épargnée par la guerre en Syrie. Elle se souvient de villages entiers de containers pour les réfugiés. Une prière dédiée aux victimes a eu lieu lundi. Un camion partira encore jeudi au départ de Longwy.

Pour des dons: Solidarité avec la Turquie BE 40 3630 8397 5263. Communication : séisme.