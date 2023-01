Jean Bruyère, nouveau président du CPAS à Virton et membre du collège

La séance du conseil communal jeudi soir à Virton a débuté par des mots de remerciements du maire François Culot à l’égard du président du CPAS, Nicolas Schiltz, qui a décidé de quitter ses fonctions pour des raisons familiales et professionnelles. "Tu as toujours été calme, imperturbable et auras été un grand serviteur de la Commune, en ne prenant pas de décision partisane", a souligné François Culot.