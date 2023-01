38 nouveaux commerces ouverts depuis 2020 à Virton

Des propos intéressants et que nous reproduisons ici.

Sauf que cette intervention ne reposait sur aucune question, ce qu’a fait remarquer le conseiller de la minorité Pascal Massart (Citoyens).

Il est vrai que le maire, François Culot, rappelle toujours l’esprit de ces questions d’actualité où doit réellement être posée une question adressée au collège communal.

Or ici Virginie André n’avait pas de question à poser.

Juste dresser un bilan positif et rebondir par rapport à des commentaires critiques et interrogatifs qu’elle dit avoir lus récemment (NDLR. Sur le groupe Facebook "Je peux pas j’ai piscine à Virton" qui s’est étonné que 15 nouveaux commerces venaient de s’ouvrir à Virton "alors que 14% des entreprises de la province sont à haut risque de faillite selon la Chambre de commerce et que la période des soldes actuels est une catastrophe […]"

Des primes attractives

La présidente des commerçants de Virton est donc venue jeudi soir avec des chiffres officiels, pour traduire la réalité.

Le nombre de nouveaux commerces est en croissance constante à Virton: "9 nouveaux commerces ont été ouverts en 2020, puis 12 en 2021 (malgré le contexte Covid) et 17 l’an passé (dont 11 ont repris des cellules vides). Je puis vous annoncer en outre qu’au cours de ce 1er trimestre 2023, 3 nouveaux commerces vont s’installer dans trois cellules vides", se félicite VirginieAndré.

Pourquoi un tel engouement à nouveau pour le commerce à Virton alors que la tendance était depuis quelques années vers un départ des commerces du centre des villes ?

Virginie André y voit quatre facteurs principaux:

– Les travaux de la place Nestor Outer qui sont une réussite et donnent satisfaction à la majorité de ses membres, estime la présidente des commerçants de Virton,

– Une prime de la Ville de Virton de 3 000 € pour occuper une cellule vide, un incitant qui a été attractif.

– "Une ALD, Agence Locale de développement très dynamique", souligne Virginie André, et qui permet d’octroyer des primes de 6 000 € à la création de nouveaux commerces (et des soutiens aussi aux commerces existants).

– Une association commerciale tonique, qui a quadruplé le nombre de ses membres en quelques années.

Et Virginie André conclut: "Notre devise est “Je suis commerçant, je suis positif.” Et nous sommes heureux de voir que ça va bouger dans la Vallée de Rabais. Nous allons veiller à avoir un vrai partenariat entre le projet touristique de Rabais et nos commerces de Virton."