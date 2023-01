Chenois : Marie-Alice Henrard coiffe chez elle au "Salon 53"

Au début de l’année 2022, Marie-Alice et son mari entreprennent des travaux pour aménager leur domicile et le futur salon de coiffure. Celui se compose d’un bac à shampoing et de deux emplacements de travail. Le tout, dans une pièce largement lumineuse donnant sur son jardin.

Un parcours atypique

Le parcours de cette mère de famille est quelque peu atypique, et celui-ci commence lors de ses études à Liège. "J’ai fait un master en restauration d’œuvres d’art. J’ai toujours eu ce côté artistique en moi. J’ai toujours voulu faire coiffeuse, mais voilà, les choix de la vie ont fait que j’ai fait autre chose avant. Cela m’apporte énormément au quotidien", assure-t-elle. Ses études lui ont apporté une certaine rigueur qu’elle applique encore aujourd’hui dans son travail de tous les jours.

Téléphone: 0495 90 45 73

Facebook: Salon 53

Instagram: Salon53.coiffure