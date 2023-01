Virton : nager dans le lac de Rabais, un rêve bientôt réalité ?

Des lodges en bois

La société, qui construit actuellement un projet similaire à Grandvoir (Neufchâteau), est officiellement propriétaire de 25 hectares de terrains et d’étangs (depuis 2022) situés entre la route d’Ethe et jusqu’au-delà du dernier étang. Si le permis d’urbanisme est obtenu, la majeure partie de ces lodges préfabriquées en bois se trouveront sur le versant est, sur des plateaux naturellement présents qui permettront de créer des "quartiers". De l’autre côté, on retrouvera 3 lodges familiales de capacité supérieure. À la place de l’actuel bâtiment: une base de loisirs de 1 500 m² composée d’un accueil, d’une brasserie de 70 couverts, d’une aire de jeu intérieure et de commodités. Un minigolf et un terrain multisports pour pratiquer le mini-foot, le tennis et le basket seront aménagés à l’arrière ; tout comme des sentiers de promenades et parcours de VTT.

Ardennor veut favoriser un écosystème local et ne pas empiéter sur les commerces locaux. Elle espère aussi maintenir une étroite collaboration avec la ville de Virton et la Maison du Tourisme de Gaume, notamment, dans le but d’obtenir des subsides pour aménager les espaces communautaires.

Lire plus : Beaucoup de questions, mais aussi beaucoup de réactions positives pour le projet d’Ardennor à Rabais

Aménager le lac

Un nouveau ponton verra le jour avec, juste à côté, un espace piscine encadré au sein même du lac. D’ailleurs, Ardennor voit bien plus loin: "L’eau du lac de Rabais est une des eaux les plus qualitatives de la Région wallonne. Notre volonté, c’est de permettre de nager dans le lac. Mais pour cela, nous devons résoudre ce souci d’hydrocution et encadrer les baignades. Ce type d’aménagement attirera les touristes. Il n’y a rien de prévu dans l’immédiat, mais je précise que le lac et ses alentours resteront ouverts à tous. On ne veut pas de clôtures", rassure Frédéric Lamotte.

Terminons en vous signalant que les propriétaires prévoient de créer une aire de camping-car de 38 places équipée d’un système de vidange à hauteur du premier lac, situé du côté de l’entrée d’Ethe.