Virton: peine de travail pour le prévenu « qui se croit tout permis »

Il était poursuivi pour outrages, menaces et rébellion envers les forces de l’ordre, à tel point qu’un des policiers sentant les choses prêtes à dégénérer lui a collé une gifle, l’a déstabilisé et l’a fait tomber sur le sol. Le Virtonnais a déposé plainte devant le comité P (la police des polices), mais a été débouté.

Le ministère public, représenté par Sarah Pollet, avait requis six mois de prison. Me Dimitri Soblet, l’avocat du Virtonnais, tout en reconnaissant le côté désagréable du comportement de son client, a mis en exergue le manque de psychologie et l’attitude excessive des policiers. Il a demandé que la condamnation se limite à une peine de travail.

Le juge a suivi la demande de Me Soblet. Dans ses attendus, André Jordant a stigmatisé l’attitude du trublion, tout en ressortissant les condamnations de son casier judiciaire: "Le prévenu se croit à l’évidence tout permis alors qu’il a bénéficié de mesures de faveur lors de ses précédentes condamnations. Et il s’étonne que les policiers interviennent, fort gentiment dans un premier temps d’ailleurs, avant qu’il ne se montre outrageant."

Le quinquagénaire a malgré tout été acquitté pour la prévention de rébellion, "car il existe un léger doute", mais a été condamné à une peine de 190 heures de travail et à une amende et des frais de justice pour près de 500 €.