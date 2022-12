Virton: Jean Maquel, Roi du Pâté gaumais pour la 14e fois (vidéo)

"Ce concours fait la promotion d’un élément important du patrimoine gastronomique gaumais. Félicitations aux concurrents et vive la Gaume", s’est exclamé Vincent Wauthoz, bourgmestre f.f.

Sous les encouragements de la foule et au son de la Concordia, les 13 participants ont mangé part après part ce plat typique, accompagné d’eau ou du traditionnel Orval durant 20 minutes.

Si Jean Maquel détient le plus grand nombre de victoires (13) et que Dominique Palate a remporté les trois dernières éditions et battu le record absolu en quantité de pâté englouti (1 708 grammes), le suspense était tout de même à son comble.

Qui des deux recordmen remporterait cette édition ? Un autre challenger pourrait-il l’emporter ? Au terme du temps imparti, Dominique Palate s’est classé 7e à la surprise générale et c’est finalement Jean Maquel qui s’est imposé pour la 14e fois avec 1 188 grammes devenant ainsi le roi du pâté gaumais 2022.

"J’étais persuadé d’arriver 2e donc je suis très content, confiait-il ce lundi. C’est le 61e concours et j’ai 61 ans. J’annonce que cette édition était la dernière pour moi. Je profite pour redonner mon lot (10 kg de viande) à la Maison Rose de Gomery". En remportant la victoire, ce dernier a également sponsorisé, à hauteur de 20 € par 150 g de pâté mangés, l’ASBL Child’Ange d’Olivier Murru, œuvrant pour aider les enfants en difficulté au travers de challenges.

Un concours organisé pour la 1ère fois en 1959

Comme l’explique Michel Demoulin dans son ouvrage "1959-2009 – 50 ans de concours du Roi du Pâté gaumais à Virton", la première édition du concours remonte à 1959, lorsque des membres de la Confrérie des Zigomars et leur président Constant Debot ont décidé de redynamiser la Foire aux Amoureux du 26 décembre. Ces derniers, en collaboration avec l’Association des Commerçants et Artisans de Virton et ensuite avec le Comité des Fêtes ont alors organisé ce concours auquel 11 participants ont pris part.

À l’époque, le défi consistait à manger le plus vite possible une portion de 1 kg de pâté gaumais en un temps imparti de 30 minutes. Maurice Gobert remporta la première édition. Pour la petite anecdote, son petit-neveu Joël a à son tour gagné le concours.

À noter qu’en plus de 60 ans d’existence, le concours n’a été annulé qu’à trois reprises: en 1963 pour cause de verglas ainsi qu’en 2020 et 2021 pour cause de Covid.

Pour savoir si le record absolu de Dominique Palate sera battu et pour connaître le gagnant qui succédera à Jean Maquel, rendez-vous est donné le 26 décembre 2023.