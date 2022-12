Pelé Mboyo a signé à Virton

Ilombe Mboyo, "Pelé" Mboyo pour les intimes, est le premier renfort hivernal de Virton. L’attaquant belgo-congolais, qui a disputé près de 300 matchs en Pro League avec Charleroi, Courtrai, La Gantoise, Genk ou encore Saint-Trond, a commencé la saison à Visé, en N1. Il a participé à huit rencontres et inscrit trois buts. Du haut de ses 35 ans et de son mètre 90, il viendra donc apporter de l’expérience et du poids à une division offensive virtonais qui en a manqué jusqu’ici.