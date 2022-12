En attendant, Nicolas Schiltz a présenté le budget 2023 du CPAS – un budget global de 13,5 millions – tout en procédant à des modifications budgétaires pour l’exercice 2022. Le déficit à l’exercice propre pour 2022 est passé de – 479 000 à – 708 000€ et il a fallu puiser dans le Fonds de réserve. Annick Van den Ende (Citoyens) annonce que son groupe s’abstient à propos de ces modifications budgétaires. "On vous avait prévenu que ce budget était irréaliste, hors des clous." Les Engagés aussi s’abstiennent.

Mais pour le vote du budget 2023 du CPAS, Citoyens et Engagés votent non. Annick Van den Ende considère que les perspectives du président Schiltz sont trop optimistes en ce qui concerne le taux de remplissage du home l’Amitié. Il y a 81 résidents pour l’instant et la présidence du CPAS espère atteindre au moins 100 lits occupés en 2023. "Il y a une réelle dynamique au sein du home l’Amitié, une nouvelle direction. Mais il faut absolument que nous augmentions le nombre de résidents pour atteindre l’équilibre financier", dit Nicolas Schiltz.