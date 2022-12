Christophe Gavroy, d'Ethe, produit ses deux cuvées de champagne juste avant les fêtes

"Mon père se retire progressivement et je reprends l’activité avec cette fin d’année, le lancement de deux nouveaux champagnes, dont un rosé avec une étiquette tirée d’un tableau de Marguerite Brouhon ", annonce avec enthousiasme le fils, Christophe Gavroy.

De 1900 à 2022

La belle histoire des Gavroy en Champagne démarre en 1900 lorsque Vincent Gavroy et Catherine Dabe quittent leur village d’Ethe, en Gaume, pour s’installer à Verzy, au cœur de la Montagne de Reims.

Après la 2de Guerre mondiale, la génération suivante des Gavroy voit la qualité de ses champagnes reconnue. À chaque vendange, les amis et la famille de Belgique gagnent la Champagne pour y récolter les raisins et travailler au pressoir familial.

Puis la descendante de la lignée, Bernadette Gavroy, se marie avec Jean-Marie Faucheron, vigneron à Verzenay, village voisin. Ils unifient leurs vignobles qui sont depuis bien longtemps tous classés grand cru, sommet du classement de la qualité du raisin en Champagne.

Peu avant 2000, Charles Gavroy, de la même descendance en Belgique, crée son propre assemblage.

« Je voulais un champagne correspondant à mes goûts »

Et c’est à présent le fils de Charles, Christophe Gavroy, 45 ans, d’Ethe, qui reprend la production du champagne Gavroy. Christophe est bien connu dans la Commune de Virton. Conseiller communal écolo, il est aussi directeur commercial pour l’Afrique pour un gros distributeur européen de batteries voitures établi au Grand-Duché.

"M ais j’ai toujours eu la passion pour le champagne, passion que m’a transmise mon père, explique Christophe. Depuis trois ans, avec notre cousin Benoît Faucheron dans la Montagne de Reims, j’ai cherché à produire un champagne qui corresponde à mes propres goûts. Je voulais rajouter de la finesse, pour pouvoir toucher un public plus large."

Et Christophe vient d’y parvenir avec brio puisqu’il a sorti il y a quelques semaines, juste avant les fêtes de fin d’année, sa première cuvée "Le Baiser", un champagne grand cru fait de 75% de pinot noir et de 25% de chardonnay. "Une belle effervescence, de fines bulles, une couleur or pâle, un champagne qui a du corps grâce au pinot noir et reste long en bouche, mais a gagné en finesse et fraîcheur grâce au chardonnay", dit Christophe.

« Le Baiser » de Klimt

Toujours inspiré comme son père par l’œuvre artistique de Gustav Klimt, Christophe Gavroy n’a pas eu de difficultés à reproduire sur l’étiquette de son nouveau champagne la célèbre œuvre de l’artiste autrichien, "Le Baiser", qui date de 1908 et est donc dans le domaine public.

"Nous avons fait les premières dégustations de cette cuvée “Le Baiser” fin novembre au Coeur de la Gaume à Ethe puis une semaine plus tard à Liège. Cela a été un énorme succès", avance Christophe.

Le champagne de son père Charles, lui, continuera à être produit dès 2023, mais en blanc de noir, c’est-à-dire 100 % de pinot noir.

https ://champagne-gavroy.com