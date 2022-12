L'écolo Nicolas Schiltz quitte la présidence du CPAS à Virton

"Je regrette bien sûr cette décision de départ, mais elle s’impose. Je resterai en place jusque fin janvier. J’ai annoncé mon départ au collège communal de Virton ", commente Nicolas Schiltz, dont la section Écolo de Virton n’a pas encore donné le nom de son successeur.

Le jeune président du CPAS se satisfait en tout cas de son bilan avec des actions portées en planification par le DPAS, la Déclaration de politique sociale, "de belles avancées dans le secteur social avec le programme Territoire Zéro chômeur ; la Maraude sociale qui parvient à identifier des personnes en précarité ; et aussi les 4 logements de transit et 2 d’insertion que nous avons ouverts à Latour et Chenois. " Au plan humain, Nicolas Schiltz a traversé des moments très forts au home l’Amitié pendant la longue crise Covid et il se dit heureux d’avoir mené à bien l’extension du home du CPAS disposant désormais de 96 lits. Avec une nouvelle directrice pour le home, Audrey Nguyen, de Virton.