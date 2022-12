Le projet d'hôtel de police pour Virton a toujours la cote

On pressentait un clivage entre les maires de Meix, Rouvroy et Chiny, plus réfractaires aux surcoûts pour le projet d’hôtel de police dans la Villa Sainte-Lucie à Virton, et les autres maires de la zone, Florenville, Tintigny, Etalle et Virton, qui semblent plus enclins à s’adapter à la réalité de l’inflation et du prix du marché.

On votera plus tard sur l’avant-projet

Mais d’affrontement, il n’y en a pas eu lundi soir. D’une part, tous les représentants de la Ville de Chiny, retenus par leur conseil communal au même moment, s’étaient fait excuser.

D’autre part, Pascal François (Meix) et Carmen Ramlot (Rouvroy) ont été rejoints dans leur point de vue par Christelle Mathieu (commune de Tintigny) qui a annoncé ne pas pouvoir voter ce 19 décembre "sur un avant-projet qui n’est pas sur la table, mais se réduit à une simple esquisse".

En effet, le commissaire divisionnaire Jean-Yves Schul ainsi que le président de la zone, François Culot (Virton), insistaient pour que le conseil de police ne traîne plus et autorise la zone de police à déposer dès à présent une demande de permis de bâtir à l’Urbanisme.

"Car plus on attend encore, plus on perd de l’argent. Les taux d’intérêt vont continuer à grimper, insiste François Culot. L ’inspection du travail a visité les bureaux actuels de nos policiers à Virton et les ont comparés à un kolkhoze soviétique !"

"Oui mais moi je n’aime pas travailler comme cela. Nous n’avons même pas de projet de délibération ce soir", avance Carmen Ramlot.

"Et nous n’avons pas de chiffres précis. On n’aura les chiffres que lorsqu’on ouvrira les soumissions", dit aussi Pascal François.

Finalement, le conseil de police, à l’unanimité, vote une demande adressée à l’auteur de projet, le bureau d’architectes Carré7 à La Louvière: ceux-ci devront, dans un délai rapproché, finaliser l’avant-projet "qui sera soumis à l’Urbanisme pour le permis de bâtir après approbation par le conseil de police".

Le cadeau de Noël de Virton

Sans doute aussi, la réunion de lundi soir a pu trouver un mode d’apaisement grâce au "geste" du Virtonnais François Culot, qui a annoncé que sa Commune était prête à apporter un supplément de 300 000 € dans les travaux de construction de l’hôtel de police.

Apparemment un effort décidé par le collège communal de Virton, mais qui n’a pas été encore débattu devant le conseil communal et le sera évidemment ce mercredi soir lors de l’examen du budget communal 2023.

On retiendra encore de cette séance, lundi, le plaidoyer de Carmen Ramlot pour que sa commune de Rouvroy ne soit plus pénalisée par les normes KUL qui font, selon elle, intervenir beaucoup trop la Commune de Rouvroy dans les services de mutualisation (zone de police, zone de secours, etc.) "Ce n’est pas moral et éthique".

Quant à Annick Van den Ende (Citoyens), elle s’est s’abstenue avec d’autres élus à propos du budget extraordinaire de la zone car elle estime qu’il y a des erreurs techniques dans ce budget (où n’est pas repris non plus le montant afférant à la Villa Sainte-Lucie, mais le sera plus tard courant 2023 lors de modifications budgétaires).