Le conseil de police de la zone de police de Gaume a en effet à son ordre du jour l’approbation de l’avant-projet de création d’un commissariat de police dans l’ancienne Villa Sainte-Lucie, rue Croix-le-Maire à Virton.

Un bâtiment qui appartenait aux religieuses de la Doctrine Chrétienne et qui a été racheté fin 2018, il y a déjà quatre ans, par la zone de police de Gaume et son président, le maire de Virton François Culot.

"Nous avons fait une très bonne opération en rachetant ce bâtiment pour 450 000 € et toute la propriété qui l’entoure. Car l’estimation dépassait les 600 000€. Nous pourrons ainsi disposer d’un futur hôtel de police moderne, adapté aux nouvelles normes de sécurité. Et la présence de ces policiers au centre de Virton permettra de renforcer la sécurité dans notre centre-ville", a répété souvent François Culot.

Les événements des derniers jours ne lui donnent pas tort (un homicide volontaire et incendie à Virton encore le 11 décembre), mais le problème est que le dossier d’aménagement de cet hôtel de police traîne depuis des années et entraîne des surcoûts de plus en plus élevés, qui irritent d’autres bourgmestres de la zone.

Meix et Rouvroy montent au front

Il y a quelques semaines, la Région wallonne a imposé de conserver le bâtiment de la Villa Sainte-Lucie et de ne pas le raser en raison de sa valeur patrimoniale. Tout cela entraîne des surcoûts énormes, aussi aggravés par la hausse du prix des matériaux, et le coût des travaux estimé à 5,7 millions en 2019 vient de grimper à 8 millions.

L’auteur de projet, le bureau d’architectes Carré 7, parvient à présenter un projet ramené à 7 millions, mais c’est encore beaucoup trop pour Carmen Ramlot et Pascal François, maires de Rouvroy et Meix.

Dans une délibération conjointe de leurs collèges, ils interrogent les autres communes de la zone: "Votre commune est-elle prête à supporter un emprunt sur 30 ans pour financer le surcoût engendré par ce projet et donc faire peser cette charge sur les générations à venir ?"

Et leur contestation porte aussi sur la localisation de l’hôtel de police: "Celui-ci répond au souhait quasi unique d’une Commune (Virton) de conserver son patrimoine en finançant sa remise en état sur une collectivité plus large, sans aucune réelle plus-value pour les citoyens des autres communes partenaires."

Carmen Ramlot et Pascal François estiment l’emplacement de la Villa Sainte-Lucie très discutable, enclavé au centre de Virton et pas assez accessible lors des heures d’entrée et de sortie d’écoles.

Certains rêveraient maintenant tout haut de construire cet hôtel de police à Croix-Rouge ou sur le zoning entre Sainte-Marie et Tintigny.

Or la zone de police est propriétaire du bâtiment Villa Sainte-Lucie de Virton.