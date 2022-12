Le chef de la zone de police de Gaume recadre les maires de Meix et Rouvroy

+ LIRE | Meix et Rouvroy contre le coût de l’hôtel de police

Non seulement Carmen Ramlot et Pascal François, bourgmestres de Rouvroy et Meix, disent ne pouvoir soutenir financièrement un tel projet dont le coût a grimpé à un peu plus de 7 millions, TVA incluse, mais en outre ils vont jusqu’à remettre en question la localisation du site du futur commissariat. Ils le trouvent trop enclavé au centre de Virton, peu accessible aux heures d’entrée et de sortie des écoles.

Et ils considèrent enfin que cette opération de financement demandée aux sept communes de la zone de police sert avantageusement la Commune de Virton qui voudrait sauvegarder son patrimoine.

« Conditions de travail indignes pour nos policiers »

Cette sortie des mayeurs de Meix et Rouvroy a fait bondir, dimanche, le commissaire divisionnaire Jean-Yves Schul, chef de corps de la zone de Gaume. Celui-ci fustige les commentaires venus de Meix et Rouvroy, commentaires qu’il estime truffés d’erreur.

Jean-Yves Schul a fait diffuser un long communiqué de presse dimanche soir.

1. Il y rappelle en préambule que cela fait depuis 2011, onze ans, que l’on discute en conseil et collège de police du projet de construction d’un commissariat de police à Virton, pour la zone. Il y a eu déjà 17 débats à ce sujet en collège de police, et autant en conseil de police.

2. Le commissaire Schul estime erronés les chiffres avancés par les maires de Rouvroy et Meix. Ceux-ci parlaient d’un projet estimé à l’origine à 4 millions et qui avait grimpé à 7,1 millions TVA.

"Les 4 millions cités sont le projet initial Hors TVA de 2017", précise le commissaire divisionnaire. L’inflation dans le prix des matériaux a fait grimper la facture globale de 30% en quelques années.

3. Le commissaire Schul est venu devant les instances de la zone de police fin novembre. Il a pu faire gagner un million d’euros à la zone avec un plan alternatif: en maintenant 15 policiers opérationnels à Etalle (avec Tintigny) et 20 à Florenvile (avec Chiny).

Comme cela, le coût d’aménagement de l’hôtel de police à Virton sera moins élevé que prévu.

4. Il est hors de question d’envisager une autre localisation que la Villa Sainte-Lucie pour le futur commissariat. "Cela a été avalisé par le collège et le conseil de police et nous devons respecter la loi sur les marchés publics", affirme le commissaire Schul.

Celui-ci fustige enfin l’attitude de tergiversation des responsables politiques alors que "les conditions de travail actuelles des policiers à Etalle et Virton sont indignes", souligne le patron de la zone de Gaume..